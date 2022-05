🙂 Hallo - das Ende des Widerstands der ukrainischen Kämpfer in der Ukraine und die Unwetter in NRW sind zwei der Themen an diesem 20. Mai 2022.

NRW ist von den Unwetttern besonders schlimm betroffen. In Lippstadt hat ein Tornado gewütet und in Paderborn wurden viele Menschen verletzt.

💥 Die Kämpfer vom Asowstal-Werk in Mariupol geben auf - sie sollten ihre Leben retten, hieß es aus Kiew.

😮 Eine Militärärztin in der Ukraine hat ihre Arbeit mit einer Bodycam festgehalten. Doch Russland kritisiert die Kämpferin heftigst.

❓Mysteriöses Verschwinden: Ein deutscher Rüstungsmanager war 4 Tage lang in Kassel verschwunden. Wurde er entführt? h

🇷🇺 Gerhard Schröder gibt jetzt doch einen seiner Posten in Russland auf.

🦠 Auch in Deutschland sind die Affenpocken jetzt nachgewiesen worden.

👧🏻 Viele Frauen spenden jetzt Muttermilch - wegen des Babymilch-Skandals in den USA.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! Euronews auf Deutsch gibt es auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Wir freuen uns über Ihr Interesse.