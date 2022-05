Guten Abend!

Es ist das schlimmste Schulmassaker in den USA seit 10 Jahren - nämlich seit dem Schulmassaker von Sandy Hook in Connecticut. An der Robb Elementary School sind 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen worden. Was wir über den 18-jährigen Todesschützen von Uvalde in Texas und die Opfer wissen.

Russlands Truppen kontrollieren jetzt 90 % der Region Luhansk.

Brüssel will, dass die russischen Oligarchen den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren.

In den Niederlanden ermittelt die Polizei mit einem Deepfake-Video.

Im Partygate-Skandal muss Premier Boris Johnson so einiges eingestehen, denn er hat so manche von ihm selbst aufgestellte Corona-Regel nicht eingehalten - aber zurücktreten möchte der Regierungschef nicht.

Eigentlich war der Luftwaffengeneral schon in Rente - doch jetzt ist Putins Kampfjet-Pilot in der Ukraine abgeschossen worden.

Ein NoComment-Video, das die trotzige Stimmung in Kiew zeigt, können Sie sich hier komplett mit Infos anschauen.

