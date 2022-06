Russischer Botschafter klagt an: Russland-feindliches Italien

Der russische Botschafter in Italien, Sergej Razow, hat dem Land eine große anti-russische Kampagne vorgeworfen.

Der Diplomat listete in den sozialen Medien, so etwa auf der Facebookseite seiner Botschaft, Vorfälle auf, bei denen russische Bürger in Italien angegriffen, bedroht oder beleidigt worden sein sollen. Er stützt sich bei seiner Liste auch auf Dokumente, die seinen Angaben nach dem russischen Außenministerium vorliegen.

So würden die Rechte von Russen in Italien regelmäßig von Banken, Geschäftsleuten, und allgemein von Italienern und Ukrainern in Italien verletzt.

❗️Dal rapporto del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali in Italia👇



🇷🇺🇮🇹



❗️Из доклада МИД России о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в Италии



👉https://t.co/q86nQr47FN — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) June 4, 2022

Auch klagte der Botschafter, dass russische Soldaten in der italienischen Presse grundsätzlich schlecht dargestellt würden. Die Presse führe allen voran eine offen anti-russische Kampagne.

Die Beziehungen zu Italien hätten sich deutlich verschlechtert, so Razow.

Außenminister Luigi Di Maio wies die Anschuldigungen des Botschafters zurück und forderte ihn auf, die Realität nicht zu verdrehen. Italien, sagte Di Maio, respektiere das russische Volk, das nichts mit den politischen Entscheidungen zu tun habe.