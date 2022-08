Händeschütteln und ein optimistischer Blick nach vorn

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune und der Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben in Algier eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. In dieser fordern sie 60 Jahre nach dem Ende des Algerienkriegs eine "neue, unumkehrbare Dynamik" in den bilateralen Beziehungen.

Präsident Tebboune lobte seinen französischen Amtskollegen und versicherte, dass dieser "eine Annäherung ermöglicht hat, die ohne die Persönlichkeit von Präsident Macron selbst nicht möglich gewesen wäre".