"Expertenstudie" zum Klimawandel entpuppt sich als Fakenews

Fake News über den Klimawandel kursieren immer noch in ganz Europa. Eine kürzlich aufgetauchte Falschbehauptung besagt, dass mehr als 1.000 führende Wissenschaftler und Akademiker eine Erklärung unterschrieben haben, in der sie bestreiten, dass es einen "Klimanotstand" gibt.

Das Dokument erschien erstmals im Juni und wurde in verschiedenen Online-Foren und sozialen Netzwerken verbreitet, unter anderem von einem australischen Politiker und von bekannten Verschwörungsgruppen in mehreren europäischen Ländern. Die Nutzer behaupten, dass dies den wissenschaftlichen Konsens in Frage stelle und dass der Mensch den Klimawandel nicht verursacht habe.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Cornell university hat aber über 88.000 Studien zum Klimawandel untersucht und festgestellt, dass sie zu mehr als 99,9 % darin übereinstimmen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, vor allem durch seine Kohlenstoffemissionen.

Werfen wir also einen Blick auf die angeblich 1.000 Unterzeichner dieser Erklärung: Erst einmal sind sechs davon tot, und keiner der anderen wird als Vollzeit-Klimaforscher geführt. Nur ein Unterzeichner wird als "Klimawissenschaftler" bezeichnet, ist aber hauptsächlich in der Werbung tätig, während acht andere aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter des Energieriesen Shell sind.

Einem Niederländer, der diese Erklärung mit initiiert hat, wird vorgeworfen, seine klimaskeptische Studie mit Geld von Unternehmen zu finanzieren, die fossile Brennstoffe herstellen. Er hat diese Behauptungen bestritten.

Einer der anderen Unterzeichner ist Ivar Giaever, der zwar 1973 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde - allerdings ohne Bezug zur Klimaforschung. Den Nobelpreis bekam er für seine Arbeit im Bereich Supraleiter.

Eine unabhängige Zählung der Unterzeichner im Jahr 2019 ergab, dass 21 % der Unterzeichner Ingenieure waren, von denen viele mit der fossilen Industrie verbunden sind. Andere waren Lobbyisten, und einige waren sogar Fischer oder Airlinepiloten.

Der Bericht stellt klar, dass die Mehrheit der - wenn überhaupt - Wissenschaftler auf dieser Liste "wenig bis gar keine Klimaforschung betrieben" hat.

Diese Erklärung, die falsche Behauptungen über den Klimawandel enthält, wurde also nicht von mehr als 1.000 Experten unterzeichnet. Tatsächlich bezeichnet sich nur eine Person, die sie unterzeichnet hat, als Klimawissenschaftler.