Ciao, Mario! Giorgia Meloni offiziell ins Amt eingeführt

Giorgia Meloni hat an diesem Sonntag offiziell das Amt der Ministerpräsidentin Italiens übernommen, einen Tag nachdem sie als erste Chefin einer Regierung des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg vereidigt wurde.

Die Machtübernahme vom scheidenden Ministerpräsidenten Mario Draghi an Meloni fand im Chigi-Palast in Rom statt, und eine erste Kabinettssitzung folgte kurz darauf um 12 Uhr MEZ.

Bei dem symbolischen Akt am Sitz der italienischen Regierung übergab der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank Draghi, der seit Februar 2021 im Amt war, eine Glocke, mit der die erste Kabinettsdebatte eingeläutet wird.

Das Kabinett der 45 Jahre alten Römerin benötigt noch die Bestätigung per Vertrauensvotum in den beiden Parlamentskammern, was laut Beobachtern Anfang kommender Woche geschehen könnte. Das Rechtsbündnis verfügt seit der Wahl am 25. September über eine absolute Mehrheit im Parlament, weshalb die Abstimmung für die neue Regierung keine große Hürde werden dürfte.