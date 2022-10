Frankreich: Ausschreitungen bei Demo gegen Staubecken

In Westfrankreich ist es während einer Demonstration gegen ein geplantes Staubecken zu gewaltsamen Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Das Becken ist in der Nähe der Gemeinde Sainte-Soline geplant, praktisch auf halber Strecke zwischen Bordeaux und Nantes. Die Menschen dort befürchten, dass durch das Projekt der Grundwasserspiegel sinkt.

An der Demo hatten tausende Menschen teilgenommen, darunter auch der Europaabgeordnete Yannick Jadot. "Überall herrscht Dürre, überall gibt es Hitzewellen, und hier werden Projekte geplant, die darauf abzielen, Hunderte von olympischen Schwimmbädern auf wenigen Hektar zu konzentrieren, zum Schaden der Bürger, die nicht mehr trinken können, zum Schaden der Natur und dann zu zum Nachteil der Mehrheit der Landwirte, die nicht an diesen Projekten beteiligt sind“, so Jadot.