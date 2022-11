Banksy in der Ukraine: Symbole des Widerstands und der Hoffnung

Banksy ist der erfolgreichste Geist der Kunstwelt, und immer wieder war der Street-Art-Künstler Banksy auch in Krisengebieten aktiv. Nun hat er offenbar auch in der Ukraine Bilder hinterlassen. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der mysteriöse Künstler Fotos einer Tänzerin auf einem zerstörten Haus, die im stark verwüsteten Kiewer Vorort Borodjanka aufgenommen wurden.

"Diese Turnerin hier auf dieser Wand ist einer Meinung nach ein Symbol für die Unzerbrechlichkeit unseres Landes." so ein Besucher. "Und trotz der Tatsache, dass es zerstört wird, wir werden alles wieder aufbauen, alles wird gut werden. Aber die Hauptsache ist, dass wir frei sind. Wir sind frei und wir können unser Land noch besser machen, egal was passiert."

Ebenfalls in Borodjanka auf einer Wand zu sehen, wie ein kleiner Junge einen erwachsenen Mann beim Judo zu Boden wirft - offenbar eine Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ein begeisterter Judoka ist. und im Kiewer Vorort Irpin tanzt eine Rhythmische Sportgymnastin mit Halskrause und mit einem Band in der Hand über einem Loch in einer Wand.