"Umverteilen": Protestsonntag in Berlin

Junge Leute haben keine Zukunft. In der Krise, in der Inflation können wir uns nicht einemal einen Döner leisten. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, in den nächsten Jahren zu Hause auszuziehen, weil wir uns keine eigene Wohnung leisten können.



Was uns angeboten wird, sind kurzfristige Pseudolösungen, aber sie führen langfristig nicht zu einer Umverteilungslösung, das ist der Punkt.