Putin und seine langwierige "Spezialoperation"

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht von einem langwierigen Eroberungskrieg in der Ukraine und nennt es eine "Spezialoperation", die als Ergebnis den Erwerb neuer Gebiete für Russland habe.

Das Institute for the Study of War hat beobachtet, dass der Kreml seit dem Sommer Bedingungen für eine Verlängerung des Krieges in der Ukraine zu schaffen versucht. Und diese sind grundsätzlich unvereinbar mit jeglicher Diskussion über einen Waffenstillstand oder Verhandlungen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, das russische Militär strebe eine Pause an. Er sagte der Financial Times, dass Russland versuche, die Kämpfe in der Ukraine zumindest für kurze Zeit auszusetzen, um sich neu aufzustellen und um im Frühjahr dann eine neue Offensive zu starten. Das Institute for the Study of War meint, eine Pause würde Russland begünstigen und könnte der Ukraine schaden.

Die russischen Streitkräfte erhöhen wahrscheinlich das Tempo ihrer Angriffe im Osten des Oblast Charkiw und im Westen des Oblast Luhansk. Ein Sprecher der ukrainischen Armee erklärte, dass die russischen Streitkräfte eine Gegenoffensive im westlichen Teil des Oblast Luhansk vorbereiteten, die in Richtung Kupjansk gehe.

Das russische Militär setzt seine Kampfhandlungen um Bakhmut fort. In dieser Region finden einige der schwersten Kämpfe statt.

Putins derzeitige Fixierung auf Bakhmut trägt zur Fähigkeit der Ukraine bei, die militärische Initiative in anderen Teilen des Landes aufrechtzuerhalten.

Weitere Erfolge der Ukraine hängen von der Fähigkeit ihrer Streitkräfte ab, die Kampfhandlungen über den Winter 2022-2023 ohne Unterbrechung fortzusetzen.