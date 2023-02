Moskau meldet Abschuss mehrerer ukrainischer Drohnen

"Das Kiewer Regime hat versucht, mit Drohnen Standorte ziviler Infrastruktur in der Region Krasnodar und in der Republik Adjgea anzugreifen", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag.

Abschüsse in Krasnodar, Adjgea und Brjansk

Beide Drohnen seien "neutralisiert worden" ohne Schaden anzurichten, hieß es weiter.

Die Behörden einer anderen russischen Region, Brjansk, die an die Ukraine grenzt, hatten bereits am Vormittag mitgeteilt, dass dort eine ukrainische Drohne abgeschossen worden sei.

Der Vorfall habe "weder Opfer noch Schäden" verursacht, versicherte der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomaz, auf Telegram.

Weitere Drohne in der Region Moskau abgestürzt

Kurz danach meldete der Gouverneur der Region Moskau den Absturz einer weiteren Drohne, ohne zunächst weitere Details zu nennen. Auch diese habe die zivile Infrastruktur zum Ziel gehabt.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden Ortschaften und Infrastruktur in den russischen Grenzregionen zu der ehemaligen Sowjetrepublik wiederholt von oft tödlichen Angriffen, insbesondere Drohnenangriffen, getroffen. Diese wurden von Moskau der ukrainischen Armee zugeschrieben.