Russlands Kampfjet Su-27 sorgt für Absturz von US-Drohne MQ-9

Seit Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine steht die Schwarzmeer-Region unter besonderer Beobachtung. An diesem Dienstag melden die US-Streitkräfte in Europa, dass eine ihrer Drohnen im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer von einem russischen Militärflugzeug abgeschossen wurde.

"Unsere MQ-9-Drohne führte Routineoperationen im internationalen Luftraum durch, als sie von einem russischen Flugzeug abgefangen und gerammt wurde, was zum Absturz und Verlust der MQ-9 führte", sagte General James Hecker, Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa und Afrika, laut der Nachrichtenagentur AFP.

Bei dem russischen Kampfjet, der die Drohne abgefangen oder abgeschossen hat, soll es sich um eine Su-27 handeln. Zwei russische Kampfflugzeuge sollen vor dem Crash mit der US-Drohne Treibstoff abgelassen haben.

Die US-amerikanische MQ-9 Reaper ist etwa 11 Meter lang und hat eine Spannweite von etwa 24 Metern.