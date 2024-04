Von Euronews mit AP

Ein Kommandeur der Ukraine befürchtet, dass die neu für die Front mobilisierten jungen Leute nicht motiviert genug sein könnten.

Ukrainische Soldaten und Soldatinnen auf Heimaturlaub sind in Kiew von Bürgermeister Vitali Klitschko empfangen worden. Sie sollen bald ins Kampfgebiet zurückkehren. Einer der Kommandeure macht sich Sorgen um die Motivation derjenigen, die mit der neuen Rekrutierung an die Front geschickt werden.

Sie zündeten auch ein Feuer in Gedenken an die gefallenen Kameraden an.

"Es gibt keine Freiwilligen mehr"

"Dante", Kommandeur des Pionierzuges des Bataillons "Svoboda" sieht die Lage pessimistisch. Er sagt über die jungen Leute, die jetzt an die Front geschickt werden sollen: "Viele sind durch die Mobilisierung gestresst und wollen nicht gehen. Die meisten von denen, die schon an der Front sind, sind schon das zweite Jahr dort, es gibt also keine Freiwilligen mehr. Und diese Leute, die nicht motiviert sind, sollen sich mobilisieren lassen, ich glaube nicht, dass sie etwas bewirken können. Die Menschen müssen motiviert werden, das Wichtigste bei den Menschen ist die Motivation."

Die Lage an der Front im Osten der Ukraine ist schwierig. Zuletzt hat der ukrainische General Oleksandr Syrsky eingestanden, dass sich die Situation bei Bachmut in den vergangenen Tagen für seine Truppen weiter verschlechtert hat.

"Resilient Colors" erinnern an Gräueltaten der Russen in Butscha

In Butscha kreieren Straßenkünstler aus den USA Wandgemälde, die an die russischen Gräueltaten in den Straßen des Kiewer Vororts erinnern. Familien von getöteten Ukrainern und Ukrainerinnen kamen, um beim Malen zuzusehen. Die Künstler wollen auch einen Dokumentarfilm drehen. Ihr Projekt trägt den Titel "Resilient Colors".