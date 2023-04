In Paris stimmen 90 % gegen E-Roller - aber Wahlbeteiligung unter 8 %

An diesem Sonntag konnten die Wahlberechtigten in Frankreichs Hauptstadt darüber abstimmen, ob es in Paris weiter E-Roller geben soll. Dabei haben - nach Angaben der Stadtverwaltung - etwa 90 Prozent NEIN zu den "trottinettes électriques" gesagt. Allerdings haben sich nur 7,45 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligt.

Die Oberbürgermeisterin von Paris, die Sozialistin Anne Hidalgo, hatte im Vorfeld der Abstimmung erklärt, sie wolle das Ergebnis in die Tat umsetzen. Hidalgo selbst hatte sich gegen die E-Scooter ausgesprochen, weil diese auf den Straßen und Bürgersteigen der französischen Hauptstadt Schaden anrichteten.

Einigen Experten zufolge sind die E-Scooter ein ôkologischeres Fortbewegungsmittel als eine Fahrt im Bus. Gegner und Gegnerinnen verweisen darauf, dass viele E-Scooter und deren schädliche Batterien in Flüssen und anderswo "entsorgt" werden.

Abstimmung über E-Scooter in Paris Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Wird Paris also die einzige Hauptstadt in Europa ohne E-Roller?

Die Verträge der Stadt Paris mit den Firmen Lime, Tier und Dott - die derzeit je 5.000 E-Scooter in Frankreichs Hauptstadt anbieten dürfen - laufen am 31. August 2023 aus.

Im Vorfeld hatten die Firmen beklagt, dass die jungen Leute, die die E-Scooter nutzen, kaum darüber informiert waren, dass diese Abstimmung stattfindet. Zuletzt hatten die Anbieter über Kampagnen in den sozialen Netzwerken versucht, die Nutzer und Nutzerinnen der "trottinettes" zu mobilisieren - offenbar ohne Erfolg.

Vergeblich hatten einige auch eine Abstimmung im Internet gefordert, an der sich mehr jüngere Menschen beteiligt hätten.