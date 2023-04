Die russischen Streitkräfte bereiten sich weiterhin auf die offenbar bevorstehende ukrainische Gegenoffensive in Richtung Süden vor.

Der ukrainische Generalstab meldete am 4. April, dass die russischen Streitkräfte keine Offensivoperationen in Richtung Cherson und Saporischschja durchführten, sondern ihre Verteidigungskapazitäten weiter ausbauten.

Drohen jetzt Panzerschlachten?

Einige Experten gehen davon aus, dass es demnächst die ersten echten Panzerschlachten in der Ukraine geben könne.

Der ukrainische Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, erklärte, dass die russischen Streitkräfte schweres Gerät, Schützenpanzer und Munition von der Rückseite der Stadt Mariupol in der Region Donezk in Richtung Rozivka in der Region Saporischschja, 45 km nordwestlich von Mariupol, verlegt haben.

Der ISW beruft sich auf einen russischen Militärblogger, der zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt und an einem nicht näher bezeichneten Ort Filmmaterial gepostet hat, das angeblich zeigt, wie russische Streitkräfte einen ukrainischen Angriff in Richtung Saporischschja zurückschlagen.

Angriff oder Aufklärung?

Die ukrainischen Streitkräfte führen wahrscheinlich einen Gegenangriff nordöstlich von Avdiivka durch.

Aus Aufnahmen geht hervor, dass die ukrainischen Streitkräfte offenbar Stellungen nordwestlich von Nowoseliwka, 17 km nordöstlich von Awdijiwka, zurückerobert haben und nahe an den Ort herangekommen sind.

Es ist unklar, ob die ukrainischen Streitkräfte diese Stellungen noch halten oder ob die ukrainischen Streitkräfte Aufklärungsoperationen durchführten und anschließend das Gebiet verließen.

Ein russischer Militärblogger schrieb am 3. April, dass die ukrainischen Streitkräfte nach mehreren erfolglosen Versuchen einen Gegenangriff in der Gegend von Awdijiwka vorbereiten.

Der ISW stellt fest, dass der Kreml weiterhin versucht, mit nuklearen Drohungen westliche Militärhilfe für die Ukraine im Vorfeld der geplanten Gegenoffensive der Ukraine zu verhindern.