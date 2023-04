Putin und Lukaschenko - eine Schicksalsgemeinschaft

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko haben in Moskau erneut die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit erörtert. Brisanz hat die Kooperation durch den Plan zur Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus. In seiner Rede warnte Lukaschenko, er werde "notfalls alles in seiner Macht Stehende tun, um sein Land zu schützen".

Putin nutzt belarussisches Territorium als Basis für den Krieg in der Ukraine; vergangenen Monat kündigte er das Abkommen mit Minsk über die Stationierung von Atomwaffen an, belarussische Spezialisten haben am Dienstag ihre Ausbildung begonnen. Nach Angaben des russischen Präsidenten sollen die Silos für die Raketen im Juli fertiggestellt sein.

Im Kreml traf Putin auch mit den Chefs der vier ukrainischen Regionen zusammen, die Moskau im September annektiert hat. Der Vertreter der Region Donezk erklärte, militärisches Ziel der russischen Streitkräfte im Donbass sei zur Zeit, die Frontlinie so weit nach Westen zu verschieben, dass die Hauptstädte von Donezk und Lugansk nicht mehr im Bereich ukrainischer Artillerie lägen.