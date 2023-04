Dschihadistenprozess in Brüssel: 9 Angeklagte werden vernommen

Von euronews

In Handschellen und mit starker Polizeieskorte erscheinen neun mutmaßliche Dschihadisten unter massiven Sicherheitsvorkehrungen zum ersten Mal zur Vernehmung vor einem Brüsseler Gericht. Zu den Angeklagten gehört auch Salah Abdeslam, der in Frankreich wegen seiner Rolle bei den Pariser Anschlägen im November 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Den Angeklagten wird unter anderem Mord, versuchter Mord und Mitgliedschaft oder Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Es ist die erste Befragung der Angeklagten durch die Vorsitzende Richterin, obwohl der Prozess bereits im vergangenen Dezember begonnen hat.

Ihnen wird die Beteiligung an den größten terroristischen Anschlägen zur Last gelegt, die Belgien je in Friedenszeiten erlebt hat: Am 22. März 2016 sprengten sich zwei Terroristen am Flughafen und ein weiterer in der Brüsseler Innenstadt in die Luft. 32 Menschen aus 22 Ländern kamen ums Leben, dazu drei der Attentäter, mehr als 300 Menschen wurden verletzt.