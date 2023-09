Anschlag auf Flughafen Brüssel: 30 Jahre Haft für einen der Haupttäter

Von Euronews mit AFP, dpa

Im Prozess um die islamistischen Anschläge 2016 in Brüssel mit Dutzenden Toten und mehreren Hundert Verletzten sind mehrere Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Mohamed Abrini, auch als "der Mann mit dem Hut" bekannt geworden, ist nach einem neunmonatigen Prozess wegen der Anschläge in Brüssel im März 2016 zu 30 Jahren Haft verurteilt worden.

Nach mehr als zwei Stunden Wartezeit begann die Vorsitzende des Brüsseler Schwurgerichtes, Laurence Massart, am Freitagabend mit der Verlesung des Urteils, das das Strafmaß im Prozess um die Anschläge vom 22. März 2016 bestimmt.

Mohamed Abrini hatte die beiden Dschihadisten, die als Selbstmordattentäter auf dem Flughafen Brüssel-Zaventem den Tod fanden, begleitet.

Acht Männer, darunter Salah Abdeslam, der bereits wegen der Anschläge 2015 in Paris verurteilt wurde, standen wegen Beteiligung oder Komplizenschaft an den Anschlägen vom März 2016 in Brüssel vor Gericht.

In Bezug auf Salah Abdeslam verwies das Schwurgericht auf eine frühere belgische Verurteilung von 2018 und wollte keine zusätzliche Strafe aussprechen. Der französische Dschihadist wird von der belgischen Justiz jedoch weiterhin als einer der Mittäter der Anschläge in Brüssel angesehen.

Er selbst bestreitet seine Beteiligung an den Anschlägen und argumentierte, dass er sich am Tag der Taten im Gefängnis befand. Er war am 18. März 2016 in Molenbeek festgenommen worden.

Er wurde dennoch als Mittäter betrachtet, da er den Alltag der Mitglieder der terroristischen Zelle, die sich nach den Anschlägen in Paris nach Brüssel zurückgezogen hatten, teilte, und "unverzichtbare Hilfe" bei den Selbstmordanschlägen leistete, wie das Gericht entschied.

Am Morgen des 22. März 2016 sprengten sich zwei Männer in der Abflughalle des Flughafens Zaventem und ein dritter eine Stunde später in einem U-Bahn-Zug an der Station Maelbeek in die Luft. Die Bilanz: 32 Tote und Hunderte von Verletzten.

Das Schwurgericht ging jedoch von 35 Toten aus und stellte fest, dass drei der späteren Todesfälle in direktem Zusammenhang mit den Explosionen standen.