Überschwemmungen in der östlichen Ukraine

Etwa zweihundert Einwohner nahe Kramatorsk im Osten der Ukraine kämpfen mit den Folgen einer Überschwemmung, nachdem ein Überlauf gebrochen war. Der Durchbruchs wurde inzwischen verstärkt, das Wasser fliesst wieder in seinem normalen Bett. Das Wasser überschwemmte Dutzende Häuser und riss alles mit, was sich ihm in den Weg stellte.

"Die Waschmaschine ist heruntergefallen, und sie ist voller Schlamm. Überall ist Schlamm."... Alles: Geräte, Möbel, Kleidung, überall Dreck. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel. Das Auto meines Mannes, das Auto meines Großvaters, der Zaun."

Tetiana

Zwanzig Menschen wurden evakuiert und vorübergehend in einer Schule untergebracht.

"Natürlich sind wir besorgt. Jetzt haben sie gesagt, dass das Wasser zurückgegangen ist. Wir wollen nach Hause, wir werden nach Hause gehen. Alles im Haus ist noch da, es war sehr viel Wasser da. Alles schwamm. Ich habe Tiere, ich mache mir Sorgen um sie."

Nadiia Bereza

Der Krieg fordert auch in Charkiw seinen Tribut von den Zivilisten: Russische Angriffe haben die Wasserversorgung beschädigt, was zu Überschwemmungen in einigen Häusern führte. Das örtliche Abwassersystem wurde durch Beschuss zerstört, und einige Bewohner können sich bei Angriffen nicht mehr in Kellern in Sicherheit bringen.