Russland holt Verstärkung nach Bachmut

Russland hat seinen Angriff auf Bachmut wieder verstärkt. Die russischen Soldaten verbesserten die Zusammenarbeit mit den Wagner-Söldnern. Das sagt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Update. Es fügt hinzu, dass die ukrainische Verteidigung immer noch die westlichen Bezirke der Stadt hält, aber in den vorangegangenen 48 Stunden besonders intensivem, russischen Artilleriefeuer ausgesetzt gewesen sei.

Die ukrainischen Streitkräfte stehen vor erheblichen Nachschubproblemen, haben jedoch einen geordnete Rückzug aus den Stellungen vorgenommen, die sie verlassen mussten.

Das Institut für Kriegsforschung, Institute for the Study of War, ISW, sagt, dass die russischen Streitkräfte in Bachmut weiterhin territoriale Gewinne erzielten: Geolokalisiertes Filmmaterial zeige, dass die russischen Streitkräfte weiter nach Westen ins Zentrum von Bachmut vordrangen und im Süden und Südwesten geringfügige Fortschritte machten.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, seine Truppen hätten Bakhmut bereits umzingelt, aber der Chef der Wagner-Gruppe sagte, es sei zu früh, um dies zu sagen, und erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte Bachmut weiterhin verteidigten und ihre Streitkräfte in der Stadt versorgen und verstärken würden.

Was sagt der ukrainische Generalstab? Die ukrainischen Streitkräfte wehren russische Bodenangriffe in Bachmut, nordwestlich von Bachmut in der Nähe von Khromove und Bohdanivka und südwestlich von Bachmut in der Nähe von Predtechyne ab.

Ukrainische Militärs gaben an, dass russische Streitkräfte Verstärkung aus dem Gebiet bei Avdiivka heranzögen, um ihre Angriffe in und um Bachmut zu verstärken. Dies bestätigt die Einschätzung des ISW, dass das russische Militär – in seiner derzeitigen Form – nicht in der Lage ist, groß angelegte, gleichzeitige Offensiven an zwei Orten durchzuführen .