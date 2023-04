Von Euronews

Russland rückt in Bachmut weiter vor, erleidet dabei jedoch bedeutende Verluste, so das Institute For the Study of War, ein US-Thinktank, in seinem neuesten Bericht.

Geolokalisiertes Filmmaterial, dass am 9. und 10. April veröffentlicht wurde, zeigt, dass die russischen Streitkräfte geringe Fortschritte im Westen und Südwesten Bachmuts gemacht haben.

Russland wird Taktik der "verbrannten Erde" vorgeworfen

Der Befehlshaber des Ukrainischen Heeres Oleksandr Syrskyj hat Russland vorgeworfen, in Bachmut die Taktik der verbrannten Erde anzuwenden.

Außerdem gab er an, dass die ukrainischen Streitkräfte die Wagner-Truppen derart erschöpft haben, dass das russische Militärkommando Spezialeinheiten und Luftlandetruppen nach Bachmut schicken musste.

Das Verteidigungsministerium Großbritanniens fügt hinzu: Russische Medien haben über die Verlegung spezieller Raketenwerfer zu den Luftlandetruppen berichtet.

Die hochgradig zerstörerische TOS-1A, die Russland als "schweren Flammenwerfer" bezeichnet, wird normalerweise von Russlands spezialisierten Chemie-, Biologie- und Radiologie-Schutztruppen in der Ukraine bedient und wurde zuvor noch nie den Luftlandetruppen formell zugeteilt.

Russland kontrolliert angeblich "75%" Bachmuts

Die Verlegung deutet auf die zukünftige Rolle der Luftlandetruppen bei Offensivoperationen in der Ukraine hin. Vermutlich ist sie Teil des Wiederaufbaus der Luftlandetruppen, die in den ersten neun Monaten des Krieges schwere Verluste hinnehmen mussten.

Der von Russland eingesetzte Leiter der ukrainischen Donezk-Region hat angegeben, dass Russland mehr als 75% der belagerten Stadt Bachmut kontrolliere.

Während eines Besuchs in der umkämpften Stadt in der Ostukraine sagte er, es sei noch zu früh, um den endgültigen Sieg im Kampf um Bachmut zu verkünden.