Kreml und Wagner-Gruppe zeigen Einigkeit - mehr als 76 Prozent von Bachmut in russischer Hand

Die erbitterten Kämpfe um Bachmut im Osten der Ukraine gehen weiter. Russland setzt auch die Söldner-Gruppe Wagner ein. Deren Chef hatte in den vergangenen Wochen den Kreml kritisiert. Es werde nicht genug Munition geliefert.

Hier die aktuellen Entwicklungen im Kampf um die Stadt. Im euronews-Studio ist Sasha Vakulina:

"Das russische Verteidigungsministerium und der Anführer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, erkennen die Rolle des jeweils anderen im Kampf um Bachmut an.

Sie erklärten, die Wagner-Truppen übernähmen die Hauptanstrengungen bei der geplanten Einnahme des Territoriums. Nicht näher bezeichnete russische Luftlandeinheiten übernähmen die Anstrengungen nördlich und südlich der Stadt.

Die russischen Kräfte zielen wahrscheinlich darauf ab, die Flanken zu halten, ohne nennenswerte Vorstöße in Angriff zu nehmen.

Dieses Kräfteaufgebot deutet darauf hin, dass das russische Verteidigungsministerium beabsichtigt, die Wagner-Gruppe zur Einnahme von Bachmut einzusetzen und dabei die Verluste unter den konventionellen russischen Streitkräften so gering wie möglich zu halten. Dies bestätigt die früheren Einschätzungen des Institute for the Study of War (ISW), wonach das Verteidigungsministerium dann den Sieg für sich verbuchen will.

Die Streitkräfte unter der Flagge Russlands setzten ihre Bodenangriffe in und um Bachmut fort und haben zuletzt keine bestätigten Erfolge in der Stadt zu verbuchen.

Der ukrainische Generalstab meldete, dass innerhalb von Bachmut heftige Kämpfe andauerten, und dass russische Truppen in der Nähe von Khromove westlich von Bachmut und Bohdanivka im Nordwesten erfolglose Offensiven durchgeführt haben.

Nach Angaben des ISW kontrollieren die russischen Streitkräfte seit dem 11. April mindestens 76,5 Prozent von Bachmut.

Das ISW sagt: Die Wagner-Gruppe ist wahrscheinlich an der Verschleppung ukrainischer Zivilisten, darunter auch Kinder, aus Bachmut beteiligt, die sie weiter in das russisch besetzte Gebiet verlegt oder in die Russische Föderation bringt."