Der US-Thinktank "Institut for the Study of War" (ISW) erklärt zur angekündigten ukrainischen Gegenoffensive in diesem Frühjahr: "Das ISW setzt alles daran, die operative Sicherheit der ukrainischen Streitkräfte nicht zu gefährden und den Russen nichts zu sagen, was sie nicht bereits wissen. ISW wird keinerlei Prognosen darüber abgeben, was die ukrainischen Streitkräfte tun oder nicht tun könnten, geschweige denn, wo oder wann sie es tun könnten. Wir werden besonders darauf achten, dass wir in den kommenden Wochen keine Erklärungen abgeben, die als solche Prognosen ausgelegt werden könnten."

Weniger Verluste auf der russischen Seite - laut London

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ist die durchschnittliche tägliche Opferzahl Russlands im April 2023 höchstwahrscheinlich um rund 30 Prozent gesunken. Dies folgt auf außergewöhnlich hohe russische Verluste im Zeitraum Januar-März 2023.

Russlands Verluste sind höchstwahrscheinlich zurückgegangen, da die versuchte Winteroffensive ihre Ziele nicht erreicht hat und die russischen Streitkräfte sich nun auf die Vorbereitung einer erwarteten ukrainischen Gegenoffensive konzentrieren.

Prigoschin spielt Bedeutung von Bachmut herunter

Die russischen Streitkräfte setzten laut ISW ihre Bodenangriffe in und um Bachmut fort und erzielten am 23. und 24. April keine bestätigten Gebietsgewinne in der Stadt.

Nach mehr als 10 Monaten russischer Bemühungen um die Einnahme von Bachmut sagte der Chef der Wagner-Gruppe, dass der Fall von Bachmut nichts an Russlands operativer Situation in der Region Donezk ändern werde.

Jewgeni Prigoschin behauptet, Wagners Aufgabe sei es, die ukrainischen Streitkräfte im Vorfeld einer möglichen Gegenoffensive zu zermürben.

Am 22. April kam das ISW zu der Einschätzung, dass die ukrainischen Streitkräfte in bestimmten Gebieten des Ostufers der Region Cherson eine dauerhafte Präsenz, aber keinen Brückenkopf errichtet haben.

Am Montag gab die Denkfabrik eine Klarstellung heraus: Das ISW geht nicht davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte einen Brückenkopf über den Fluss Dnipro errichtet haben.