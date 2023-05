Hiroshima-Gipfel: Es geht um nukleare Abrüstung und den Ukraine-Krieg

Copyright Eugene Hoshiko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Von Rebekah Daunt

Hiroshima in Japan - die Staats- und Regierungschefs der G7 und ausgewählte Gäste treffen sich zum Gipfel in der japanischen Hafenstadt, die im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche gelegt wurde. Bei dem ersten Angriff dieser Art hatten die USA eine Atombombe auf die Stadt abgeworfen. 79 Jahre später, während der Krieg in der Ukraine wütet, kommen die führenden Politiker der reichsten Volkswirtschaften der Welt in dieser Stadt zusammen. Sie fordern eine Welt ohne Atomwaffen. Hiroshima sei der passendste Ort für die Veranstaltung, sagt Noriyuki Shikata, Kabinettssekretär des Ministerpräsidenten gegenüber Euronews. Er sei am besten geeignet, um Engagement für den Frieden und die Förderung der nuklearen Abrüstung zum Ausdruck zu bringen. G7 in Japan: Sicherheit, Klimawandel und nukleare Abrüstung Die Bedrohung durch Atomwaffen wird auf dem G7-Gipfel ebenso Thema sein wie Russlands Angriff auf die Ukraine. Für Japans Ministerpräsident Fumio Kishida ist das Spitzen-Treffen eine Gelegenheit, sein Engagement für das vom Krieg gezeichnete Land zu zeigen. Obwohl Japan die einzige G7-Nation ist, die keine tödlichen Waffen in die Ukraine geschickt hat, war Kishida im März überraschend nach Kiew gereist. Er hat dem Land zusätzliche Unterstützung in Höhe von fünf Milliarden Euro zugesichert. "Ministerpräsident Kishida würdigt den Mut und die Ausdauer des ukrainischen Volkes und die mutige Führung von Präsident Selenskyj, die ihr Heimatland und ihre Demokratie verteidigen", so Noriyuki Shikata. Japan habe Russland konsequent und scharf verurteilt, strenge Sanktionen verhängt und aktive Unterstützung geleistet. Das Gipfeltreffen statt, kurz nachdem die Europäische Kommission ihre 11. Runde mit Russland-Sanktionen angekündigt hat. Und kurz nach der Europareise des ukrainischen Präsidenten, zur Beschaffung weiterer Waffen. Selenskyjs EU-Tournee: Rom, Berlin, Paris, London - alle weiten ihre Hilfe aus Russlands Präsident Wladimir Putin hat den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen nie unterzeichnet. Er stellt militärische Stärke zur Schau und testet Hyperschall-Raketensysteme. "Es wird in Hiroshima eine sehr wichtige Gelegenheit sein, die Entschlossenheit der G7 zu demonstrieren, militärische Aggressionen, die Androhung von Atomwaffen und Versuche kategorisch abzulehnen, die internationale Ordnung zu beschädigen." Die G7 sehen die Gefahr eines erneuten Konflikts in Asien, so der Kabinettssekretär des Ministerpräsidenten. Die Befürchtung, dass Peking versuchen könnte, Taiwan gewaltsam an sich zu reißen, bereite nicht nur Japan, sondern auch der internationalen Gemeinschaft ernsthafte Sorgen.