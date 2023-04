G7 in Japan: Sicherheit, Klimawandel und nukleare Abrüstung

Von euronews

Die Außenminister der G7-Staaten haben bei ihrem Treffen in Japan weiter über Themen wie die Spannungen zwischen China und Taiwan und den Krieg in der Ukraine-Krieg beraten. Weitere Diskussionspunkte sind Ernährungssicherheit, Klimawandel und nukleare Abrüstung. Auf dem G7-Gipfeltreffen im Mai will Japan in Hiroshima einen Weg in eine Welt ohne Atomwaffen vorstellen.

"Die internationale Gemeinschaft befindet sich jetzt an einem historischen Wendepunkt, daher werden wir alle einseitigen Versuche, den Status quo mit Gewalt zu ändern, oder Russlands Aggression gegen die Ukraine sowie seine Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen entschieden zurückweisen. Auf diese Weise werden wir der Welt die feste Entschlossenheit der G7 demonstrieren, die internationale Ordnung auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten."

Yoshimasa Hayashi, japanischer Außenminister

Am Wochenende hatten sich die G7-Staaten bereits Ziele zum Ausbau Erneuerbarer Energien festgelegt. Bis 2030 sollen gemeinsam rund 150 Gigawatt Offshore-Windleistung zugebaut werden, was rechnerisch etwa 150 Atomkraftwerken entspricht. Zudem sollen zusätzlich 1000 Gigawatt Photovoltaik installiert werden.