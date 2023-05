Neue Suche nach Maddie McCann im Stausee

Von Euronews mit dpa

Vor 16 Jahren verschwand Maddie McCann in Portugal. Noch immer wurde keine Leiche gefunden.

Gut 16 Jahre nach dem Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann im Süden Portugals wollen die Ermittler eine neue Suchaktion starten.

Diese sei vom deutschen Bundeskriminalamt beantragt worden, teilte die portugiesische Kriminalpolizei mit.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im "Fall Maddie" gegen einen vorbestraften Deutschen wegen Mordverdachts. Christian B. sitzt in der JVA Oldenburg eine siebenjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer US-Amerikanerin in Portugal ab.

Die Suche soll am Arade-Stausee beginnen und zwei bis drei Tage dauern.

Der Stausee befindet sich circa 50 Kilometer nordöstlich des Algarve-Badeortes Praia da Luz. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage spurlos verschwunden.

Die Eltern, die mit ihren drei Kindern aus Großbritannien an die Algarve in Urlaub gekommen waren, befanden sich in einem Restaurant in derselben Ferienanlage, in der sie wohnten, als Maddie verschwand.

Die Ermittler vermuten, dass sie entführt und ermordet wurde. Eine Leiche wurde jedoch nie gefunden.