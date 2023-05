Tote bei russischen Angriffen auf Kiew und den Osten der Ukraine

Mindestens ein Toter bei russischem Beschuss von Kiew. Die Menschen suchen Schutz in der Metro. Auch in anderen Teilen der Ukraine gab es Tote.

Russische Drohnen schlugen in der Nacht erneut in Kiew ein und forderten mindestens ein Todesopfer. Zuvor war die ukrainische Hauptstadt mehrfach angegriffen worden. Russland feuerte mindestens elf ballistische Raketen und Marschflugkörper auf die Stadt ab, woraufhin viele Kiewer Einwohner in der U-Bahn und anderen unterirdischen Einrichtungen Schutz suchten.

Wolodymyr Zelenskyy, ukrainischer Präsident, klagt an: „Mehrere russische Terroranschläge an einem Tag. Drohnen, Marschflugkörper, ballistische Raketen. Gelenkte Bomben. Dank unserer Luftverteidigung, dank aller Verteidiger des Himmels, wurden heute Hunderte von Menschenleben gerettet. An nur einem Tag. Die meisten Drohnen und Raketen wurden abgeschossen.“

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, Russland wolle die Moral des Landes durch einen Angriff auf die Hauptstadt erschüttern: „Putin braucht die Ukraine ohne uns, ohne die Ukrainer. Und das Hauptziel ist es, Panik zu säen, in der friedlichen Stadt, in der heute mehr als drei Millionen Menschen leben. Die Menschen in Kiew haben sich klar ausgedrückt: ‚Wir würden lieber ohne Wasser und Strom leben als mit russischen Soldaten.‘ Die Angriffe haben genau den gegenteiligen Effekt. Sie verstärken nur die Wut und den Hass unter den Einwohnern.“

In der übrigen Ukraine kamen bei den Angriffen am Montag mindestens fünf Zivilisten ums Leben. Drei von ihnen starben in der Stadt Torezk in der Region Donezk, die im Laufe des Tages von russischen Flugzeugen bombardiert wurde. Zwei weitere Menschen wurden bei Angriffen in der Region Dnipropetrowsk getötet. In der russischen Region Belgorod wurde bei einem ukrainischen Angriff mindestens eine Person getötet.