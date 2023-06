Abschlussball: Tanzen zwischen Trümmern

Die russischen Streitkräfte begannen den Juni mit einem neuen Luftangriff auf Kiew, bei dem nach Angaben der Behörden mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt wurden.

Nach 17 Drohnen- und Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt im Mai griffen die russischen Streitkräfte die Hauptstadt am frühen Morgen mit bodengestützten Raketen an. Die Kiewer Stadtverwaltung meldete, dass sich unter den Toten ein Kind befindet und 10 Menschen verwundet wurden.

Die Zahl der Todesopfer war die höchste bei einem Angriff auf Kiew im vergangenen Monat. Bei dem Angriff wurden auch Wohnhäuser, eine Klinik, eine Wasserleitung und Autos beschädigt.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass die Luftstreitkräfte alle 10 ballistischen Iskander-Raketen abgefangen haben.

Russland hat Kiew seit Beginn der Invasion immer wieder mit Drohnen- und Raketenangriffen angegriffen, doch haben sich die Angriffe auf die Hauptstadt im letzten Monat deutlich verstärkt, da sich die Ukraine auf eine Gegenoffensive vorbereitet.

Die ukrainische Luftabwehr fängt russische Drohnen und Raketen immer effektiver ab, doch die dabei entstehenden Trümmer können Brände verursachen und Menschen verletzen.

Tanzen zwischen Trümmern

Die Absolventen von zwei Schulen, die im März 2022 von russischen Flugzeugen bombardiert worden waren, tanzten am Mittwoch auf dem Hof ihrer zerstörten Schulgebäude ihren letzten Walzer.

Die Schüler der Schule 21 und der Schule 18 gehörten zu denjenigen, die in den Schulen Schutz suchten, als russische Flugzeuge am 3. März 2022 ungelenkte Bomben auf Wohngebiete in Tschernihiw abwarfen. Bei dem Angriff wurden die Schulen zerstört und mehrere Menschen getötet.

Die Neuntklässler beendeten ihre Schulzeit an einer anderen Schule, kehrten aber für die Abschlussfeier an ihre ursprüngliche Schule zurück.

"Wir haben uns etwa sechs Monate lang auf den Abschlusswalzer vorbereitet. Und wir tanzen ihn dort, wo wir ihn geplant haben - auf dem Hof unserer Schule", so Anna, eine der Absolventinnen.

Tetyana Meshkun, eine Klassenlehrerin, die mit ihren Schülern tanzte, sagte, sie fühle sich mit der Schule und ihrer Klasse sehr verbunden.