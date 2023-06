Können sich Kanadas Waldbrände den ganzen Sommer hinziehen?

Von Euronews

Die Behörden in Kanada befürchten wochenlange Waldbrände. In der Provinz Québec droht sich der Kampf gegen die Feuer laut Behörden über "den ganzen Sommer" hinzuziehen.

Neue und sich verstärkende Waldbrände in Kanada zwingen Tausende Menschen zur Flucht aus ihren Häusern. Das Land hat mit Hunderten außer Kontrolle geratenen Bränden zu kämpfen.

Die Behörden befürchten wochenlange Waldbrände. In der Provinz Québec droht sich der Kampf gegen die Feuer laut Behörden über "den ganzen Sommer" hinzuziehen.

"Uns steht ein Kampf bevor, der nach unserer Einschätzung den ganzen Sommer andauern wird", sagte der Sicherheitsminister der Provinz Québec, François Bonnardel.

Kanada erlebt in diesem Jahr Waldbrände von bislang ungekannten Ausmaßen. Mehr als 4,6 Millionen Hektar Land wurden seit Jahresbeginn verwüstet, was weit über den bisherigen Durchschnittswerten liegt. Zehntausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.

Die USA haben in den letzten Wochen Hunderte Feuerwehrleute und Ausrüstung nach Kanada entsandt und weitere Hilfe angekündigt. Auch aus Südafrika, Australien und Neuseeland ist Hilfe eingetroffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Donnerstag erklärt, dass auch Frankreich, Portugal und Spanien mehr als 280 Feuerwehrleute nach Kanada schichen würden.

Derzeit bereiten sich französische Feuerwehrleute nach ihrer Ankunft in Québec darauf vor, ihre kanadischen Kolleg:innen im Kampf gegen die Flammen zu unterstützen.