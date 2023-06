Rauch aus Kanada verursacht schlechteste Luft in New York seit Jahrzehnten

Von Euronews

Der Rauch der schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Kanadas zieht bis in US-Städte wie Washington und Philadelphia. In der Millionenmetropole New York hat der Rauch die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten verursacht.

Die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Kanadas wüten bereits seit Wochen und mehr als 20.000 Menschen sind dazu gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Die über 400 aktiven Feuer im Westen und Nordosten des Landes trafen in diesem Jahr auf einen Boden, der trockener war als üblich und breiteten sich schnell aus. Ministerpräsident Justin Trudeau wirft der Opposition vor, seinen Plan gegen den Klimawandel zu bekämpfen. Portugal, Spanien und Frankreich werden zusammen 280 Feuerwehrleute nach Kanada schicken, wie die Europäische Kommission ankündigte. Viele Waldbrände in Westkanada außer Kontrolle

Schwere Waldbrände im Westen Kanadas – Bundeshilfen angefordert Auch die USA hilft ihrem Nachbarn mit mehr als 600 Feuerwehrleuten und Ausrüstung. Der Rauch zieht bis in US-Städte wie Washington und Philadelphia. In der Millionenmetropole New York hat der Rauch die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten verursacht. Schulen blieben geschlossen, Sportveranstaltungen wurden abgesagt. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Brände als eine "eindringliche Erinnerung an die Auswirkungen des Klimawandels". Seit Januar haben die Flammen 3,8 Millionen Hektar Wald in Kanada vernichtet.