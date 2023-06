Außerschulische Lernangebote stehen in Usbekistan hoch im Kurs

Im ganzen Land gibt es "Barkamol-Avlod"-Zentren, was "harmonische Generation" bedeutet. Dort werden Fertigkeiten wie IT-Kenntnisse vermittelt, die den Schülern eine Karriere ermöglichen soll.

Usbekistan ist dabei, die Bildung umzugestalten: Im ganzen Land gibt es spezielle Zentren, die außerschulische Aktivitäten anbieten. Sie heißen "Barkamol Avlod", was "harmonische Generation" bedeutet. Dort werden viele Fertigkeiten vermittelt, die Jugendlichen haben große Träume:

''Mein Traum ist es, ein großer Roboterbauer zu werden und einen Roboter mit künstlicher Intelligenz zu schaffen, der vielen Menschen hilft'', erzählt Akbar Nabijonov.

Wir sind im Barkamol-Avlod-Zentrum in Gulustan in der Region Syrdarya. Akbar ist 11 Jahre alt, seine Leidenschaft für Robotik hat mit 6 Jahren angefangen: "Gerade haben mein Freund und ich ein Rennauto gebaut, das sehr schnell fährt und alle Rennen gewinnen wird", meint er stolz."Mit diesen Rädern kann es sich in jede Richtung drehen."

Akbar Nabijonov ist stolz auf sein Auto euronews

Bereit für die Zukunft

Der Lehrer hofft, dass sein Unterricht die Schüler auf die Zukunft vorbereiten wird:

"Robotik ist sehr wichtig für die neue Generation", findet Robotik-Lehrer Husniddin Abdugaf. "Unsere Zeit ist schnelllebig. Die neue Generation sollte sich bemühen, neue Erfindungen zu machen! Sie sollten nicht Althergebrachtes wiederholen, sondern etwas Neues erfinden."

Nach der Schule können Kinder lernen, Schach zu spielen, das Rätsel des Rubik-Zauberwürfels zu lösen oder Frisuren zu stylen. Das Barkamol-Avlod-Zentrum bietet ein buntes Programm.

Mädchen lernen Schach euronews

''Ich träume davon, Friseurin zu werden", erzählt die Schülerin Abdukarimova Muxlisa. "Das ist mein großer Traum. Deshalb komme ich hierher."

Plattform für verborgene Talente

Im ganzen Land gibt es mehr als 200 Barkamol-Avlod-Zentren. Sie sind Teil des nationalen Bildungssystems Usbekistans. Die Gebühren sind erschwinglich - 4 Dollar monatlich in den Großstädten und noch weniger in den Kleinstädten.

Indira Kholdarova, Leiterin der Abteilung für außerschulische Bildung des usbekischen Bildungsministeriums: "Die Barkamol-Avlod-Zentren sind eine Plattform, die den Kindern die Möglichkeit gibt, verborgene Talente und ihr Potenzial zu entwickeln und diese Fähigkeiten natürlich auch im Hinblick auf ihre künftige Karriere auszusuchen."

Der Designkurs steht hoch im Kurs euronews

Der Designkurs gehört zu den beliebtesten Angeboten. Dort geht es um Proportionen, Muster, Symmetrie und moderne Trends, um ein modisches Kostüm mit Elementen des traditionellen usbekischen Stils zu entwerfen - es gibt viel zu beachten, und vielleicht wird einer der Jugendlichen dort einmal Modedesignerin:

"Mein Traum ist es, eine Kollektion zu entwerfen, die Kleidung aus usbekischen Nationalstoffen mit moderner Garderobe kombiniert", so Jabborova Shahwoda. "Außerdem möchte ich diese Stoffe zur Herstellung von Hüten, Schuhen oder Taschen verwenden."

Informatik und digitale Technologien stehen im Mittelpunkt

In Usbekistans Hauptstadt hat die Regierung Informatik und digitale Technologien zu einer der wichtigsten Bildungsprioritäten im außerschulischen Bereich erklärt.

Im IT-Park von Taschkent nehmen Mädchen mit Behinderungen am Programm "Skills4Girls" teil, das ihnen die Möglichkeit bietet, IT-Kenntnisse zu erwerben. In diesem Kurs lernen sie, wie man Webseiten gestaltet.

In Gebärdensprache erklärt Sevinch Karimova: "Dieses Programm ist sehr wichtig für mich. Ich möchte einmal Innendesignerin werden."

"Skills4Girls" ist eine weltweite UNESCO-Initiative, an der 22 Länder, darunter Usbekistan, teilnehmen. Munir Mammadzade, UNICEF-Vertreter in Usbekistan:

"Wir haben hier angefangen und decken alle Regionen ab. Wir bieten Mädchen aus benachteiligten Verhältnissen, darunter auch Mädchen mit Behinderungen, eine Ausbildung in gestalterischer Programmierung und in bürobezogener Datenkompetenz, damit sie auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren können. Wir planen auch Blockcodierung und Robotik-Fähigkeiten einzuführen. Diese Fähigkeiten sind sehr gefragt, und wir wollen usbekischen Mädchen diese Möglichkeit geben, damit sie nicht nur auf dem heimischen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig sind, sondern auch auf dem Weltmarkt."

IT ist eine gefragte Fortbildungsmöglichkeit euronews

Künftige Karrieremöglichkeiten

In einem weiteren außerschulischen IT-Zentrum in Taschkent betreiben die Schüler nach dem Unterricht Cybersport. Schuldirektor Fazliddin Ismailov meint: "Sportarten wie Schach fördern Fähigkeiten wie strategisches, logisches Denken, Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten bei den Schülern. Daher ist eSports wichtig. Und da dies eine IT-Schule ist, bieten wir auch eSports an."

Für Schüler eine künftige Karrieremöglichkeit. Muxiddinov Kamron sagt: "Ich plane, meine eigene eSports-Plattform zu gründen, sodass die Leute bei der Erwähnung von eSports sofort an Usbekistan denken."