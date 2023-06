Judo-Land Mongolei siegt beim Grand Slam

Von Euronews

Die judobegeisterte Mongolei richtet zum zweiten Mal das Judo Grand-Slam-Turnier aus. Und in der Klasse bis 66 Kilo feiert die Mongolei ihren Helden: Yondonperenlei Baskhuu.

Die judobegeisterte Mongolei richtet zum zweiten Mal das Judo Grand-Slam-Turnier aus. In der Steppe Arena in der Hauptstadt Ulaanbaatar feuert das Publikum, besonders die nächste Generation des mongolischen Judosports, leidenschaftlich ihre Nationalmannschaft an.

In der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm holte die Japanerin Yoshioka Hikari ihr erstes Grand-Slam-Gold. Erdenet-Od Khishigbat vom Exekutivkomitees des Internationalen Judo-Verbands überreichte den Gewinnern ihre Medaillen.

Nagayama Ryuju holte sich seinen 10. Grand-Slam-Titel in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo, und zwar mit einer Kombination aus einem Hebe-Uchi-mata und einem fantastischen Te-waza.Der Japaner nahm sich gleich nach dem Kampf die Zeit für seine kleinen mongolischen Fans, bevor er seine Medaille von Ariun-Erdene Batbayar, dem Gouverneur der Provinz Bulgan, bekam.

Die Israelin Gefen Primo gegen die Französin Amadine Buchard IJF

In der Gewichtsklasse bis 52 Kilo errang die Israelin Gefen Primo ihren ersten Sieg über die Weltmeisterin und Olympiasiegerin Amandine Buchard - ein wunderbarer Moment ihrer Karriere, den sie mit ihrem Trainer feierte. Ihre Medaille erhielt die von Naser AL Tamimi, dem Generalschatzmeister des Internationalen Judo-Verbandes.

Mongolei feiert ihren Helden: Yondonperenlei Baskhuu

In der Klasse bis 66 Kilo hatte die Mongolei ihren Helden: Yondonperenlei Baskhuu. Im Finale traf er auf den Meister von Duschanbe, Obid Dzhebov, und siegte taktisch. Die Menge brach in Jubel aus und die Fans standen Schlange für ein Autogramm vom Mann des Tages. Die Medaillen wurden von seiner Exzellenz Battulga Khaltmaa, dem Präsidenten des mongolischen Judoverbandes, überreicht.

"Ich fühle mich großartig, Ich möchte mich besonders beim Präsidenten des mongolischen Judoverbandes, Herrn Battulga, bedanken, er hat mich sehr angefeuert", so Yondonperenlei Baskhuu.

Weltmeisterin Christa Deguchi ist nicht zu bremsen

In der Gewichtsklasse bis 57 Kilo hatte die amtierende Weltmeisterin Christa Deguchi ihren ersten Auftritt seit den Weltmeisterschaften. In einem rein kanadischen Finale traf sie auf ihre Teamkollegin und Rivalin Jessica Klimkait und demonstrierte gekonnt, warum sie jetzt das rote Abzeichen trägt.Ihr Goldmedaille bekam sie von Michael Tamura, dem Sportdirektor des Internationalen Judo-Verbandes.

"Ich war schon in vielen Ländern, aber in der Mongolei fühle ich mich besonders wohl", so Christa Deguchi. "Sie jubeln viel, feuern mich an, und ich hoffe, ich kann den Kindern ein paar kleine Träume schenken. Wenn ich zurückkehre, möchte ich wieder davon träumen, es war sehr schön."

Ein erfolgreicher Wettkampftag für die Mongolei, mit einer Goldmedaille und dynamischen Kämpfen.

Verpassen Sie nicht den Rest des Ulaanbaatar Grand Slam an diesem Wochenende mit vielen Judo-Stars und spannenden Begegnungen.