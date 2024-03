Antalya Judo Grand Slam: Zweimal Gold für die erfolgreichen Abe-Geschwister

Von Euronews

Die beiden japanischen Geschwister stehen weiter an der Spitze ihrer Klasse: Uta und Hifumi Abe haben beim Antalya Judo Grand Slam Gold geholt.

WERBUNG

Willkommen an der Küste von Antalya, der Perle der türkischen Riviera. Heute beginnt der Antalya Judo Grand Slam, in einem Land, das für seine reiche Geschichte und lebendige Kultur bekannt ist - und natürlich für seine Judoka.

Gleich in das erste Finale des Tages, der Kategorie bis 48 Kilogramm, schaffte es die Türkin Sila Ersin. Dort traf sie auf die Japanerin Natsumi Tsunoda, die ihre beiden Markenzeichen einsetzte: Tomoe-Nagi für Waza-ari und dann einen Armhebel, um den Sieg zu erringen. Die japanische Weltmeisterin zeigte ihr ganzes Können.

Fatih Uysal, stellvertretender Generaldirektor im türkischen Ministeriumsfür Jugend und Sport, überreicht die Medaillen.

Die Japanerin Natsumi Tsunoda und die Türkin Sila Ersin IJF

In der Gewichtsklasse bis 60 Kilo standen sich Ayub Bliev, der als landesneutraler Athlet antritt**,** und der Franzose Luka Mkheidze gegenüber, in einem Kampf, der bis zum Golden Score ging. Bliev gelang es, seinen Gegner zu überwältigen und einen Ippon zu erzielen. Mohammed Meridja, Direktor für Bildung und Coaching beim Internationalen Jdu-Verband (IJF), überreichte die Medaillen.

Zweimal Gold für Japan: Uta und Hifumi Abe

Die dominanteste Kämpferin der Judowelt trat in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm auf: Uta Abe, seit 2019 ungeschlagen. Kaum 10 Sekunden - und dann war es auch schon vorbei. Ippon für Abe und ihre Siegesserie geht weiter. Die einheimischen Fans in im Stadion wollten unbedingt einen Moment mit der legendären Judoka erleben. Ihre Medaille bekam sie vom Vizepräsidenten der IJF, Laszlo Toth.

"Es fühlt sich großartig an, ich kann sie all hören und das macht mich immer ein bisschen stärker und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich heute gewonnen habe", so Uta Abe.

Uta Abe IJF

Hifumi Abe übernahm die Führung von seiner Schwester und beendete auch sein bis 66-Kilo-Finale in schneller Manier, indem er Nurali Emomali auf Ippon warf. Die beiden japanischen Geschwister stehen weiter an der Spitze ihrer Klasse.

"Ich freue mich darüber, dass Judo hier so beliebt ist und dass so viele Menschen gekommen sind, um es zu sehen. Ich freue mich, dass die Leute mir die Daumen gedrückt haben", sagt Hifumi Abe und bekamt sein Gold von Juan Carlos Barcos, IJF-Koordinator für internationale Kampfrichterseminare.

Gold für Christa Deguchi aus Kanada

Das Finale bis 57 kilo war ein rein panamerikanischer Kampf. Die Kanadierin Christa Deduchi nahm die Herausforderung von Jessica Lima aus Brasilien an, und die Kanadierin nutzte schließlich O-uchi-gari, um Gold zu gewinnen.IJF Sportdirektor Michael Tamura überreichte die Medaillen.

Die türkischen Zuschauer bekamen heute einige wunderbare Momente von ihrem Team zu sehen.

Seien Sie morgen dabei, wenn wir weitere spannende Judo-Action im Herzen der türkischen Natur erleben.