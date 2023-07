Auto kracht in Londoner Grundschule - sieben Kinder und zwei Erwachsene verletzt

Ein Land Rover ist im Stadtteil Wimbledon in eine Grundschule für Mädchen gefahren. - Copyright Victoria Jones/AP

Von euronews

Es war der letzte Schultag, es soll einige Schwerverletzte in kritischem Zustand geben. Über den Fahrer des Wagens ist bisher nichts bekannt, aber er soll in in einer wohlhabenden Gegend Londons wohnen. Verhaftet wurde der Fahrer nicht.

Der Land Rover ist im Stadtteil Wimbledon in eine Grundschule für Mädchen im Alter von vier bis elf Jahren gefahren. Die Polizei betonte , sie gehe nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Wie schwer die Verletzungen waren, ging aus den Mitteilungen der Behörden zunächst nicht hervor. Die Betroffenen wurden ersten Angaben zufolge vor Ort behandelt. Etliche Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte waren vor Ort. Wunder der 4 Kinder im Amazonas: 40 Tage nach Flugzeug-Absturz lebend gefunden Die Londoner Feuerwehr teilte mit, sie unterstütze die Rettungskräfte mit zwei Löschfahrzeugen und zwei Einheiten.