Letzter Start: Ariane-5 bringt zwei Satelliten ins All

Von Euronews mit dpa

Mit zwei Satelliten an Bord ist die Ariane-5-Trägerrakete zum letzten Mal aufgebrochen.

Es ist vorerst das letzte Mal, dass eine europäische Ariane-5-Trägerrakete mit zwei Satelliten an Bord vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana abhebt. Insgesamt 117 Mal ist sie seit 1997 im Einsatz gewesen, bis Jahresende soll ihre Nachfolgerin, die Ariane-6, mit drei Jahren Verspätung an den Start gehen. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa befindet sich nun in einer schwierigen Situation, weil sie keine einsatzbereiten Trägerraketen mehr hat, seit Russland wegen des Ukraine-Kriegs seine Sojus-Raketen aus Französisch-Guyana abgezogen hat.