"Habt keine Angst!": Papst feiert Abschlussmesse des Jugendwelttages

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat in seiner Predigt den jungen Menschen Mut zugesprochen, und anschließend verraten, wo der nächste WJT stattfinden wird.

Der Weltjugendtag in Lissabon ist mit einer Abschlussmesse zu Ende gegangen. Etwa 1,5 Millionen Gläubige nahmen daran teil. In seiner Predigt rief Papst Franziskus die jungen Menschen dazu auf, im Kampf für eine bessere Welt nicht zu resignieren und keine Angst zu haben.

"Habt keine Angst!", rief das Oberhaupt der katholischen Kirche den Gläubigen zu. Es seien die jungen Leute, die die Welt verändern und die für Gerechtigkeit und Frieden kämpfen. "Die Kirche und die Welt brauchen euch junge Menschen, so wie die Erde den Regen", sagte er.

Aber auch den Menschen in der Ukraine sprach das Oberhaupt der katholischen Kirche Mut zu: "Ich empfinde große Trauer um die geliebte Ukraine, die weiterhin sehr leidet. Liebe Freunde, erlaubt mir, als älterem Menschen, mit euch jungen Menschen einen Traum zu teilen, den ich in mir trage: Es ist der Traum vom Frieden", sagte Franziskus in seiner Predigt.

Zudem hat Franziskus am Ende der Messe angekündigt, dass der nächste Weltjugendtag 2027 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul stattfinden wird. Es ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass das Treffen in Asien stattfindet. 1995 fand der Weltjugendtag in der philippinischen Hauptstadt Manila statt.