Der Papst reist nach Portugal: Die Missbrauchsopfer der Kirche wollen Antworten

Papst Franziskus wird nächste Woche Portugal besuchen. Erst vor kurzem hat eine unabhängige Kommission das erschreckende Ausmaß von sexuellem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche dort aufgedeckt.

Als eine Expertengruppe einige der erschütternden Berichte von Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs in der portugiesischen katholischen Kirche vorlas, zuckten die hochrangigen Bischöfe des Landes auf den Plätzen in der ersten Reihe des Auditoriums zusammen.

In einer live übertragenen Konferenz im Februar berichteten die Experten, dass seit 1950 mindestens 4,815 Jungen und Mädchen missbraucht wurden, die meisten waren zwischen 10 bis 14 Jahre alt.

Hochrangige portugiesische Kirchenvertreter hatten behauptet, es habe nur eine Handvoll Fälle gegeben. Ihre Antwort war so unbeholfen, dass sich die Opfer veranlasst sahen, die erste portugiesische Interessenvertretung für Überlebende zu gründen, um eine Entschädigung zu fordern.

Nun begibt sich das Oberhaupt der katholischen Kirche direkt in diesen Sumpf der portugiesischen Aufarbeitung des Missbrauchs durch Geistliche, wenn er nächsten Mittwoch in Lissabon eintrifft, um am Weltjugendtag, dem internationalen Treffen der katholischen Jugend, teilzunehmen.

Obwohl der Skandal auf der offiziellen Tagesordnung des Pontifex nicht erwähnt wird, wird erwartet, dass Franziskus sich mit Opfern trifft.

Portugal hat sich jüngst mit jahrzehntelangem Missbrauch durch Priester und Vertuschung durch Bischöfe und Ordensobere befasst.

Reparationszahlungen

Die Kirchenhierarchie hat sich in der - bisher ungelösten - Frage der Zahlung von Reparationszahlungen an die Opfer unentschlossen gezeigt. Und sie scheut sich davor, aktive Mitglieder des Klerus, die in dem Bericht genannt werden, zu suspendieren.

Anne Barrett Doyle von BishopAccountability.org, einer US-amerikanischen Organisation, die ein Online-Archiv über Missbrauch in der katholischen Kirche unterhält, sagt, die portugiesischen Bischöfe hätten erwartet, dass die unabhängige Kommission ihnen helfen würde, das Vertrauen wiederherzustellen, indem sie den Missbrauch und die Vertuschung aufdecken, ihnen aber gleichzeitig erlauben würden, "sich zu entschuldigen, Reformen zu versprechen und weiterzumachen".

"Ihr Plan ist nach hinten losgegangen", erklärt Anne Barrett Doyle. "Mit der Feststellung der Existenz von fast 5.000 Opfern und der erschreckenden Zahl von beschuldigten Priestern, die noch im Dienst sind, erwies sich die Kommission als unabhängiger, als die Bischöfe erwartet hatten."

Die kirchlichen Behörden argumentierten zunächst, dass mögliche Reparationszahlungen eine Angelegenheit für die Gerichte seien. Der Lissabonner Kardinal Manuel Clemente und andere Beamte wiesen auch darauf hin, dass nach portugiesischem Recht der Täter für etwaige Entschädigungszahlungen haftbar ist - nicht die Institution.

Im April hatte die Kirche ihre Position aufgeweicht und erklärt, sie schließe Wiedergutmachung nicht aus. Sie versprach, den Opfern "Hilfe zur Verfügung zu stellen" und sagte, wenn verurteilte Täter nicht zahlen könnten, würde die Kirche dies tun. Offizielle Vertreter haben diese Pläne nicht näher erläutert.

Die Kirche will Beweise

Clemente behauptete jedoch auch, dass das unabhängige Komitee zur Untersuchung von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, eine von den portugiesischen Kirchenbehörden eingesetzte Expertengruppe, der Kirche lediglich eine Liste mit Namen von mutmaßlichen Missbrauchstätern übergeben habe, die nicht durch Beweise untermauert sei. Diese Bemerkung verärgerte die Experten, die entgegneten, dass sie sich bemühten, ihre Erkenntnisse zu begründen und Belege vorzulegen.

Außerdem erklärten die Kirchenbehörden, dass aktive Geistliche, die als mutmaßliche Missbrauchstäter genannt wurden, erst nach einem ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren vom Dienst suspendiert werden könnten. Unter dem Druck der Öffentlichkeit suspendierten die Behörden allerdings später vier der zwei Dutzend Priester, die in dem Bericht genannt wurden.

Opfer meldet sich zu Wort

Das Missbrauchsopfer Antonio Grosso sagt, er sei in den 1960er Jahren in einem ehemaligen religiösen Heim für Jungen in Fatima sexuell missbraucht worden.

Grosso erklärt, dass er und andere durch die Reaktion der Kirche so verletzt wurden, dass sie eine Lobbygruppe gründeten, die sich "Silenced Heart Association" ("Verband der zum Schweigen gebrachten Herzen") nennt, um den Opfern zu helfen, entschädigt zu werden. Die Gruppe bietet auch psychologische Unterstützung und kostenlosen Rechtsbeistand an.

Grossos Weg führte ihn vom Priester-Schüler, der als Kind in einem portugiesischen Priesterseminar lernte, zum Mitbegründer der ersten Vereinigung von Opfern kirchlichen sexuellen Missbrauchs in Portugal. Als Kind, sagt er, habe er die Messe so sehr genossen, dass er sie zu Hause nachgespielt habe.

Doch zwischen seinem 10. und 12. Lebensjahr, als er weit weg von zu Hause zum Seminar ging, wurde er nach eigenen Angaben zunächst von einem Priester und später von einem Franziskanermönch sexuell missbraucht.

Zehn Jahre lang sprach er mit niemandem über das, was geschehen war. Als Teenager hatte er "Wutanfälle", fühlte "Demütigung und Scham", sagt er.

Erst als junger Erwachsener begann er, das Thema mit Freunden anzusprechen. Er erzählte es seiner Freundin, die später seine Frau wurde. Sie bekamen zwei Töchter.

Als Grosso 2002 in einem Interview seine Geschichte publik machte, weil er sich durch die weltweiten Enthüllungen über sexuellen Missbrauch in der Kirche dazu ermutigt fühlte, schickte ihm seine damals 27-jährige Tochter Barbara einen Brief. Seit über 20 Jahre bewahrt ihn Grosso in seiner Brieftasche auf. In dem Brief wird sein Mut gewürdigt und ihm mitgeteilt, dass seine Tochter stolz auf ihn ist. Als er ihn laut vorliest, kommen ihm die Tränen.

Er fühlt sich veranlasst, jetzt zu handeln, weil die Kirche mit "Verachtung" auf die Qualen der Opfer reagiert hat und immer noch versucht, die Wahrheit zu vertuschen. Er würde sich wünschen, dass Papst Franziskus während seines Besuchs in Portugal über das Thema spricht.

Die Kirche in Portugal hat sich für den Missbrauch entschuldigt. Sie arbeitet mit dem wichtigsten portugiesischen Verein zur Unterstützung von Opfern zusammen und ist dabei, Verfahren einzuführen und ihren Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche zu ändern. Die Mitarbeiter des Weltjugendtags erhalten eine spezielle Schulung, wie sie Missbrauch verhindern und erkennen können.

Das Problem geht jedoch weit über Portugal hinaus, sagt Barrett Doyle.

Die portugiesische Aufarbeitung bleibe hinter dem zurück, was in den Vereinigten Staaten, Australien, Frankreich und Deutschland bereits geschehen sei, so Barrett Doyle, stehe aber auf einer Stufe mit den kirchlichen Reaktionen in Spanien und Polen sowie in den meisten Ländern Süd- und Mittelamerikas und Afrikas.

"Mit anderen Worten: Die portugiesische Hierarchie ist leider kein Ausreißer, sondern repräsentativ", sagte sie.