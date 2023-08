Die türkische Wirtschaft war eine Erfolgsgeschichte des 21. Jahrhunderts, aber jetzt sieht es nicht mehr so rosig aus.

Drei Monate im Rückstand mit der Miete.

Wasser und Strom wurden abgestellt.

Der Vermieter hämmert an die Tür.

Das ist die schlimme Situation einer Familie mit drei kleinen Kindern, darunter ein vier Monate altes Baby, in Istanbul, der größten Stadt der Türkei.

"Sie wissen, dass mein Sohn Epilepsie hat. Er ist seit zwei Wochen im Krankenhaus", sagt der Familienvater, der anonym bleiben möchte, gegenüber Euronews. "Ich bin sterbenskrank, mein Schrank ist leer."

"Ich fühle mich so schikaniert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe 100 Lira [3,4 €] in meiner Tasche. Soll ich Windeln kaufen? Milchnahrung? Oder soll ich Speiseöl kaufen?", fügt er hinzu und verweist damit auf die unmögliche Wahl zwischen dem Kauf von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Dingen.

Aber diese Familie ist nicht die einzige, die damit zu kämpfen hat.

Fast ein Drittel der türkischen Bevölkerung ist derzeit von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, so ein kürzlich veröffentlichter Bericht des türkischen Statistikinstituts.

Dieser besorgniserregende Trend birgt die Gefahr, dass die beachtlichen Erfolge, die das Land seit Anfang der 2000er Jahre bei der Armutsbekämpfung erzielt hat, wieder zunichte gemacht werden, da die türkische Wirtschaft in den letzten beiden Jahrzehnten rasch gewachsen ist.

Ein Gemüsehändler wartet auf Kunden auf einem Basar in Istanbul am 6. September 2022 AFP

"Ich arbeite seit 22 Jahren im Bereich der Armutsbekämpfung, aber ich habe noch nie eine so schlechte Situation gesehen", sagt Hacer Foggo, Koordinatorin des Büros für Armutssolidarität der Republikanischen Volkspartei (CHP).

Sie zählt die beunruhigenden Symptome auf, die zeigen, wie sich diese Krise auf die einfachen Menschen im Lande auswirkt: Frauen, die sich keine Hygieneartikel leisten können, zunehmende Fettleibigkeit, da Familien auf billigere, minderwertige Lebensmittel umsteigen, Student:innen, die ihr Studium abbrechen müssen - die Liste lässt sich fortsetzen.

"Die Menschen können ihre Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigen", so Foggo gegenüber Euronews. "Das wiederum führt zu Angst, Depression und Isolation der Familien.

Und diese unruhigen Zeiten fordern ihren Tribut.

Türkische Mediziner haben wegen der zunehmenden Zahl psychischer Erkrankungen Alarm geschlagen und auf einen "ernsthaften Anstieg" beim Einsatz von Psychopharmaka hingewiesen.

In einer Umfrage des Yöneylem Social Research Center aus dem Jahr 2022 gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie aufgrund finanzieller Schwierigkeiten depressiv seien.

Kein Geld zum Essen

Ein breiter Querschnitt der türkischen Gesellschaft hat derzeit mit Problemen zu kämpfen. Foggo zufolge tragen jedoch die Kinder die Hauptlast des Armutsproblems.

Einige gehen hungrig zur Schule oder brechen die Ausbildung ganz ab, um stattdessen zu arbeiten und Geld für den Haushalt zu verdienen, erklärt sie.

"Eine Generation, die sowohl geistig als auch psychisch ungesund ist, wächst heran", warnt sie.

Rund ein Drittel der Kinder in der Türkei lebt in armen Haushalten und ist in irgendeiner Form von materieller Entbehrung betroffen, so die von UNICEF zitierten Daten aus dem Jahr 2020.

Hinter dem, was im Land geschieht, stehen gravierende wirtschaftliche Probleme.

Ein Fischhändler wartet auf Kunden auf dem historischen Fischbasar von Karakoy in Istanbul am 16. Dezember 2021 AFP

Die Türkei leidet seit Jahren unter einer Hyperinflation. Die Preise in diesem Juli lagen im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent höher, wie aus den Anfang des Monats veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht.

Unabhängige Ökonomen der Inflation Research Group sagen jedoch, dass die tatsächliche Zahl weit höher liegt, nämlich bei etwa 70 Prozent.

"Sobald ich Geld bekomme, habe ich nichts mehr in der Tasche", sagte der dreifache Familienvater aus Istanbul gegenüber Euronews und erklärt, dass ihm nach dem Bezahlen seiner Miete und Rechnungen nichts mehr bleibt.

"Ich habe nichts zu essen. Manchmal lasse ich beim Lebensmittelgeschäft anschreiben", fügt er hinzu.

Der Mann weist darauf hin, dass die 1550 Lira (52 €) monatlich, die er als staatliche Unterstützung erhält, nicht einmal die Lebensmittelkosten seiner Familie decken, die er auf fast 2500 Lira (84 €) im Monat schätzt.

Letzte Woche meldete der Türk-İş (Bund der türkischen Gewerkschaften), dass die Hungergrenze - d. h. der Betrag, den eine vierköpfige Familie mindestens ausgeben muss, um sich zu ernähren - inzwischen höher ist als der Mindestlohn.

Und das, obwohl die Regierung den Mindestlohn im Juli um 34 Prozent angehoben hat.

Viele Länder auf der ganzen Welt wurden von Inflation heimgesucht, die durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel angeheizt wurde, aber einige Faktoren sind einzigartig in der Türkei.

Der Zusammenbruch der Währung hat zu einer der höchsten Inflationsraten in Europa beigetragen, die die Löhne untergräbt und die lokalen Unternehmen unter Druck setzt. Doch es sind auch tiefer gehende strukturelle Probleme im Spiel.

Im September 2021 war ein US-Dollar etwa 8 türkische Lira wert, im Juli 2023 waren es 27.

Dahinter steckt etwas anderes.

Timothy Ash, ein Experte für Schwellenländer bei BlueBay Asset Management, sagte im vergangenen Herbst in einem Gespräch mit Euronews, dass die Misswirtschaft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) die Inflation angeheizt und den Absturz der Lira verursacht habe.

Er machte Erdogans Entscheidung, die Zinssätze lange nicht anzuheben - was die Inflation abgekühlt hätte - verantwortlich, und verwies auf sein "unorthodoxes" Verständnis von Geldpolitik, den islamischen Glauben über Wucher und die Tatsache, dass viele seiner politischen Verbündeten von den niedrigen Zinssätzen profitiert haben.

Die Zentralisierung der Macht stehe im Mittelpunkt dieses Problems, so Ash, denn der türkische Präsident verfolge weiter einen autoritärer Kurs.

"Erdogan gibt allen anderen die Schuld", sagte er Euronews. "Er hat ein Team von Leuten um sich herum, die Ja-Sager sind. Sie sagen der Macht nicht die Wahrheit. Es ist wie des Kaisers neue Kleider".

Nach seiner Wiederwahl im Mai ist Erdogans Regierung Berichten zufolge dabei, einen neuen wirtschaftlichen Weg einzuschlagen, nachdem er durch die Ernennung neuer Persönlichkeiten für die Zentralbank und das Finanzministerium signalisiert hat, dass er bereit ist, seine unkonventionelle Politik zu ändern.

Der Verfall der Lira geht jedoch weiter.

Für den CHP-Vertreter Foggo sind viele der Armutsprobleme der Türkei alles andere als neu, und er behauptet, die Behörden hätten jahrelang nicht gehandelt.

"Alle diese [Probleme] sind eigentlich alarmierende Dinge aus der Vergangenheit. Das zeigt, dass keine Maßnahmen ergriffen wurden", sagte sie Euronews und forderte eine auf den Menschenrechten basierende Lösung.

"Wir brauchen eine auf Rechten basierende Sozialpolitik, die Student:innen, Frauen, alleinerziehende Mütter, Behinderte, ältere Menschen, Kinder und jeden Einzelnen, der in Armut lebt, entsprechend seinen Bedürfnissen einbezieht."

"Je tiefer und länger die Armut andauert, desto schlimmer werden ihre Auswirkungen."