Faktencheck: Was steckt hinter viralem Paris-Olympia-Boykott-Video?

Auf Twitter geht ein Video viral, das zum Boykott von Olympia 2024 in Paris aufruft. Wer steckt dahinter? @SKhatsenko macht den #Faktencheck

Wurde ein virales Video, das zum Boykott der Olympischen Spiele 2024 in Paris aufruft, von einer großen US-amerikanischen Nachrichtenplattform veröffentlicht?

Das behauptet zumindest ein bestimmter Twitter-Account

Doch wer steckt WIRKLICH hinter dieser Anti-Frankreich-Propaganda-Kampagne?

Finden wir es heraus!

Ein Video, in dem Werbeclips von den bevorstehenden Olympischen Spielen in Paris mit erschütternden Bildern von Polizeigewalt in Frankreich gemischt werden, hat sich auf der sozialen Medienplattform X, zuvor bekannt als Twitter, viral verbreitet.

Der Clip endet mit einem Aufruf zum Boykott der Olympischen Spiel 2024, weil Frankreich Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden

Seit Anfang August hat das Video mehr als 5 Millionen Aufrufe auf der Plattform erreicht.

Es wurde von einer Reihe von Journalist:innen und Politiker:innen geteilt, darunter auch vom rechtsextremen französischen Abgeordneten Gilbert Collard, der dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorwirft, "Frankreichs Ruf im Ausland zu zerstören".

Allerdings weist der Text unter dem Post auf französisch darauf hin, dass es sich bei der Quelle des Videos um ein gekapertes Konto handelt.

Wer hat das Video veröffentlicht?

Das Video sieht aus, als wäre es von einer großen Nachrichtenorganisation namens New York Insider veröffentlicht worden. Das Konto hat zwar das blaue Twitter-Symbol für Verifizierung, aber dieses kann jetzt von so gut wie jedem erworben werden, solange er eine Abonnementgebühr zahlt

Das Profil verweist auf eine Website: newyorkinsider.net. Auf den ersten Blick scheint es sich um eine klassische Nachrichtenseite mit vielen Artikeln über Sport, Politik und Wirtschaft zu handeln

Aber der erste Warnhinweis besteht darin, dass alle Artikel von einem gewissen "Michael" unterzeichnet sind. Und die meisten Inhalte wurden von anderen seriösen Nachrichtenorganisationen wie der New York Times und der Huffington Post kopiert.

Darüber hinaus gibt es, anders als bei den meisten seriösen Nachrichtenagenturen, keine "Info-Seite", die Auskunft darüber gibt, wer hinter der Veröffentlichung steht.

Der Domain-Name

Als wir überprüften, wer hinter dem Domain-Namen steht, fanden wir eine anonyme Website, die in den USA registriert ist, aber erst einen Monat vor der Veröffentlichung des viralen Boykott-Videos erstellt wurde.

Als wir den Domain-Namen durch die Website laufen ließen, die zeigen kann, welche anderen Domänennamen mit ihm verbunden sind, führte sie uns zum Blog eines aserbaidschanischen Unternehmers. Er ist Inhaber einer Kommunikationsagentur, die digitale Inhalte für Marken erstellt.

Ein Unternehmer in Aserbaidschan, der sagt, er habe nichts mit dem Video zu tun

Insbesondere übersetzt sein Unternehmen Pressemitteilungen in mehreren Sprachen verfassen, die direkt auf verschiedenen Websites veröffentlicht werden... einschließlich dem New York Insider.

Wir haben uns mit dem Unternehmer in Verbindung gesetzt, und er betonte: "Wir sind nicht an einer PR-Kampagne im Zusammenhang mit dem viralen Video beteiligt. Weder ich noch mein Team haben das Video produziert."

Diese Propagandakampagne hat jedoch funktioniert. Die Website New York Insider prahlt sogar in einem Artikel damit und behauptet, der Clip habe "das Internet im Sturm erobert und die Aufmerksamkeit berühmter Journalisten und Regierungsbeamter" erregt, die Emmanuel Macrons angeblich "falsche politische Strategie" aufdeckten.