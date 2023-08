Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist offenbar unter den Opfern des Flugzeugabsturzes in Russland.

Beim Absturz eines Privatjets in Russland sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Auf der Passagierliste stand Behördenangaben zufolge auch der Chef der Söldner-Gruppe Jewgeni Prigoschin.

WERBUNG

Nach Angaben der russischen Agentur für Luftverkehr ereignete sich der Absturz der Embraer-Maschine in der Region Twer, die sich rund 180 Kilometer nordwestlich von Moskau befindet.

Prigoschin war zuletzt durch einen Putschversuch gegen die russische Militärführung am 23.Juni in die Schlagzeilen geraten. Nach einem Marsch seiner Privatarmee Wagner mit Kurs auf die russische Hauptstadt hatte der Söldnerchef seine Streitkräfte 200 Kilometer vor Russland bei Rostow am Don gestoppt. Damit endete die Revolte und die Truppen zogen sich in Feldlager in Belarus zurück.

Unter Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko wurde den Wagner-Kämpfern Straffreiheit zugesagt. Wagner-Gründer und Jewgenij Prigoschin könne nach Belarus ausreisen, hatte es aus dem Kreml geheißen.

Danach kursierte ein Foto von Jewgeni Prigoschin in einem Zelt auf einem Feldbett - offenbar in Belarus. Der Unternehmer selbst hatte in einem Video mitgeteilt, seine Kämpfer würden sich eine Zeit lang in Belarus aufhalten, um Kräfte zu sammeln und um dann wieder in Afrika im Einsatz sein.

Die Wagner-Truppen setzen in vielen afrikanischen Staaten - oft mit extrem brutalen Methoden - Interessen Russlands durch. Doch in der öffentlichen Meinung gilt der Kreml teilweise bis heute als anti-kolonialistische Macht und Gegenpart zu Kolonialstaaten wie Frankreich.