Mehrere Tote bei Schusswaffenangriffen in den USA

John Raoux/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Einwohner nach dem Angriff, Jacksonville, Florida, USA - Copyright John Raoux/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Einwohner nach dem Angriff, Jacksonville, Florida, USA - Copyright John Raoux/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Von euronews

In den vergangenen Tagen kam es zu Vorfällen in Jacksonville, Boston und in einer Stadt im Bundesstaat Oklahoma.