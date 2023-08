8. US-Titel: Simone Biles ist nach mentalen Problemen wieder obenauf

Von Euronews mit AP, dpa

US-Star Simone Biles nimmt nach ihrer Wettkampfpause wieder Rekorde ins Visier: Die viermalige Olympiasiegerin gewann am Sonntag als erste US-Turnerin ihren achten nationalen Mehrkampftitel.

Das gelang vorher noch keiner Turnerin aus den USA. Mit 26 Jahren und 166 Tagen ist Biles auch die älteste nationale Meisterin seit Beginn der offiziellen Wettkämpfe 1963. Sie hatte bei Olympia in Tokio 2021 das Mannschaftsfinale abgebrochen und im Anschluss mentale Probleme öffentlich gemacht. Trotzdem gewann sie anschließend noch eine Bronzemedaille in Tokio. Dann folgte die Pause bis zu diesem Sommer, den sie mit einem Wettkampf in Chicago begonnen hatte, den Chicago Clasics.