Mit Bronze am Schwebebalken hat sich Turn-Ikone Simone Biles (14,000 Punkte) doch noch einen versöhnlichen Abgang von den Sommerspielen in Tokio verschafft.

Nach ihrer Absage von vier Starts wegen psychischer Probleme musste der US-Star nur die beiden Chinesinnen Chenchen Guan (Gold mit 14,633 Punkten) und Xijing Tang (Silber mit 14,233 Zählern) an sich vorbeiziehen lassen.

Nach Silber mit dem Team war es ihr zweites Edelmetall in Tokio.

Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro hatte die 24-Jährige vor fünf Jahren vier Goldmedaillen gewonnen. Ob sie in Paris 2024 einen Anlauf für ihr fünftes Gold unternehmen will, ließ Biles in Tokio noch offen.

Biles zelebrierte den Augenblick nach der Medaillenübergabe: "Ich war einfach glücklich, hier antreten zu können, unabhängig vom Ergebnis. Ich habe es für mich getan und war einfach stolz auf mich, dass ich noch einmal antreten konnte."