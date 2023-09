Sturm auf Regierungsviertel in Brasilien: Prozessbeginn gegen mutmaßliche Beteiligte

Eraldo Peres/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Anhänger von Bolsonaro stürmen das Regierungsviertel in Brasilia am 8. Januar 2023 - Copyright Eraldo Peres/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Von Euornews mit AFP

Am 8. Januar hatten Anhänger von Bolsonaro Regierungsgebäude in Brasilia gestürmt und beschädigt. Nun fangen die ersten Gerichtsverfahren gegen vier der Beteiligten an.