Allianz vor Europawahl: Le Pen und Salvini bekräftigen Zusammenarbeit

Die französische Partei Rassemblement Nationale und die italienische Lega Nord werden beide im rechtsextremen Spektrum verortet. Beide wollen die Migration nach Europa stoppen. In Italien kamen nun die beiden Vorsitzenden zusammen.

Gemeinsamer Auftritt von Marine Le Pen und Matteo Salvini im italienischen Pontida. Neun Monate vor der Europawahl haben sich die Vorsitzende der französischen rechtsextremen Partei Rassemblement National und der Chef der ebenfalls rechten Partei Lega Nord gegenseitig ihre Unterstützung zugesichert.

Le Pen: "Wir verteidigen unsere Völker"

"Wir verteidigen unsere Völker gegen die Migrationswelle, die gerade organisiert wird. Lasst uns unsere Völker verteidigen, so wie Matteo Salvini es brillant getan hat, mit so viel Mut und Kampfbereitschaft, als er die Macht dazu hatte. Salvini hat die Ankunft von Migranten spektakulär reduziert", so Le Pen.

Mateo Salvini erwiderte:

"Zur Einwanderung gibt es wenig hinzuzufügen. Ich habe es getan, ich tue es, ich werde es tun, und gemeinsam werden wir alles tun, was demokratisch erlaubt ist, um die Einwanderung zu stoppen, die katastrophale Folgen haben könnte."

Europawahl: Salvini könnte von Le Pen profitieren

Salivini ist nicht nur italienischer Minister für Infrastruktur und Mobilität, sondern auch Vize-Ministerpräsident des Landes und verfügt über vorherige Regierungserfahrung. Seine Lega Nord liegt allerdings in Umfragen lediglich bei etwa acht Prozent, weit hinter der Partei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Le Pen ist in Frankreich sehr beliebt. Umfragen zufolge halten es mehr als 60 Prozent der Franzosen für möglich, dass Le Pen die nächsten Wahlen in Frankreich gewinnen und Staatspräsidentin werden kann.