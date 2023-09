Bald zahlungsunfähig? Was passiert bei einem "Shutdown" in den USA?

Wenn der Kongress bis Samstag um Mitternacht keine Einigung erzielt, kommt es zu einem Regierungsstillstand. Was bedeutet das?

WERBUNG

Der US-Kongress muss einen neuen Haushalt verabschieden. Es bleiben nur noch wenige Tage, um sich zu einigen. Sonst droht ein Regierungsstillstand.

Selbst die sogenannte Continuing Resolution würde die Finanzierung der Regierung nur bis zum 17. November ermöglichen. Aber es bliebe genug Zeit für das Repräsentantenhaus und den Senat, um über die zwölf Ausgabengesetze abzustimmen, die zusammengenommen etwa 6 Billionen Dollar für das nächste Haushaltsjahr vorsehen.

Dass Demokraten und Republikaner diesen wiederkehrenden Moment für ihren politischen Vorteil nutzen, hat in den USA Tradition.

US-Regierung steuert auf einen Regierungsstillstand zu

Wie schon in den vergangenen 20 Fällen - und den vielen anderen, wo es kurz davor stand - können die US-Gesetzgeber, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, kein gemeinsames Gesetz verabschieden, das für die Finanzierung der Bundesregierung und ihrer verschiedenen Behörden (Verteidigung, Heimatschutz) erforderlich ist.

Das liegt vor allem an parteipolitischen Meinungsverschiedenheiten, da Republikaner und Demokraten nicht in der Lage oder nicht willens sind, Kompromisse zu schließen.

Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner die Mehrheit, während die Demokraten den Senat beherrschen.

Diesmal versucht Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, eine Maßnahme durchzusetzen, die die Hardliner unter den Republikanern schon seit einiger Zeit fordern: starke Kürzungen der Bundesausgaben (etwa 8 %) in Verbindung mit stärkeren Maßnahmen zur Grenzsicherung.

Die Demokraten weigern sich, für das Paket zu stimmen, und selbst einige republikanische Abgeordnete halten es für zu extrem. McCarthy kämpft darum, die rechtspopulistischen Abgeordneten seiner Partei zufriedenzustellen.

Im Senat ist ein überparteiliches Paket zur vorübergehenden Finanzierung der Regierung in Vorbereitung. Es würde die Finanzierung auf dem derzeitigen Niveau beibehalten und beinhaltet eine nationale Hilfsfinanzierung in Höhe von 6 Milliarden Dollar sowie den gleichen Betrag für die Unterstützung der Ukraine bei ihren Kriegsanstrengungen.

Viele Republikaner weigern sich lautstark, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, da sie der Meinung sind, dass solche Beträge besser ausgegeben würden, wenn sie direkt den amerikanischen Steuerzahlern zugutekämen. Ihre Haltung macht deutlich, dass es in der Ukraine-Frage zu Problemen kommen wird, wenn der Bundeshaushalt endgültig und zwangsläufig verabschiedet wird.

Vor einigen Monaten erzielten McCarthy und Präsident Joe Biden eine parteiübergreifende Einigung, mit der eine ähnliche Haushaltskrise, wie sie sich nun abzuzeichnen scheint, knapp vermieden wurde.

Die Hardliner unter den Republikanern, die mit der Einigung unzufrieden waren, weigern sich diesmal, einen Kompromiss zu schließen. Der frühere Präsident Donald Trump hat sie aufgefordert, ihren Standpunkt zu vertreten oder die Sache abzubrechen.

Was nun?

Die Zeit wird knapp, und es ist wahrscheinlich, dass die Gesetzgeber am Freitagabend diejenigen warnen werden, die davon betroffen sein werden, sich auf einen Regierungsstillstand einzustellen.

Es gibt Hoffnungen auf einen fortgesetzten Beschluss, eine vorübergehende Maßnahme, die die Frist bis Mitte November verlängern würde. Man würde Zeit gewinnen, aber die Hauptstreitpunkte würden bestehen bleiben. Republikaner und Demokraten werden letztendlich einen Kompromiss eingehen müssen, auch innerhalb ihrer eigenen Reihen, um die Finanzierung und den Betrieb der Regierung aufrechtzuerhalten.

Hinter jeder Haushaltsverhandlung steht die Frage der Staatsverschuldung, die einen großen Schatten auf die Debatten wirft.

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) beläuft sich die Bruttoverschuldung der USA auf mehr als 120 % des BIP des Landes. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Staatsverschuldung in der Europäischen Union liegt bei 84 %.

Die Verschuldung der USA hat sich in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt und wird sich voraussichtlich auch in den nächsten drei Jahrzehnten verdoppeln. Auf jeden US-Bürger heruntergebrochen beläuft sie sich auf fast 100.000 Dollar (95.000 Euro). Angesichts des Durchschnittsgehalts müssten die Amerikaner etwa anderthalb Jahre lang umsonst arbeiten, um die Schulden der Regierung zu begleichen, die in der Zwischenzeit wahrscheinlich noch steigen würden.

Wer wird von dem drohenden Stillstand betroffen sein?

Die wiederkehrende Situation wird die USA nicht unvorbereitet treffen, denn die Bundesregierung hat ihre eigenen Shutdown-Pläne, die sie jedes Mal hervorholt, wenn das Land am Rande eines Stillstands steht.

WERBUNG

Obwohl es Aufgabe des Kongresses ist, die Regierung zu finanzieren, werden die Gesetzgeber nicht entlassen, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Die übrigen vier Millionen Bundesbediensteten, einschließlich des Militärs, werden in Unsicherheit gestürzt. Ihre Bezüge werden ausgesetzt, und einige von ihnen werden für die Dauer des Stillstands beurlaubt. Andere, die als unentbehrlich gelten, müssen weiterhin zur Arbeit erscheinen, wie z. B. Polizeibeamte. Keiner von ihnen wird während des Stillstandes bezahlt werden.

Für viele könnte das zu erheblichen finanziellen Problemen führen, so wie es während der 35-tägigen Rekordsperrung in den Jahren 2018 und 2019 der Fall war.

Keine Gehaltsschecks bedeuten, dass Hypothekenzahlungen und Kreditkartenschulden ausbleiben und der Konsum auf dem Mindestniveau gehalten wird. Selbst die stärkste Wirtschaft der Welt könnte die Auswirkungen spüren.

Ein Shutdown könnte wichtige Bundesprogramme wie Kredite für kleine Unternehmen, Hilfe für einkommensschwache Mieter, Kinderernährung und Studienbeihilfen gefährden.

WERBUNG

Der letzte Shutdown hat die US-Wirtschaft insgesamt Milliarden gekostet. Das Congressional Budget Office (CBO) schätzte, dass der 35-tägige partielle Shutdown der Regierung in den Jahren 2018 und 2019 die Wirtschaftsleistung in den darauffolgenden sechs Monaten um 11 Milliarden US-Dollar (9,5 Milliarden Euro) reduzierte.