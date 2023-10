Hongkongs Kulturviertel West Kowloon: ein Muss für Kunstliebhaber

Von der kantonesischen Oper bis zu Auktionen einiger der besten zeitgenössischen Kunstsammlungen... Entdecken Sie Hongkongs boomende Kunst- und Kulturszene im Stadtteil West Kowloon.

Das neue Hongkonger Kulturviertel West Kowloon, das auf zurückgewonnenem Land im Victoria Harbour errichtet wurde und sich über 40 Hektar erstreckt, ist eines der größten und ehrgeizigsten Kulturprojekte der Welt. Es ist auch ein Zentrum für kunstbezogene Unternehmen, in dem Auktionshäuser wie Phillips ihren neuen Hauptsitz eingerichtet haben.

Xiqu Centre: die neue Heimat der kantonesischen Oper

An der östlichen Spitze des Bezirks gelegen, lockt das Xiqu Centre mit seinem bühnenvorhangartigen Eingang die Besucher an. Das 2019 eröffnete, architektonisch beeindruckende Gebäude ist die neue Heimat der kantonesischen Oper.

Das Gebäude verfügt über ein großes Theater mit bis zu 1.073 Plätzen und ein intimeres Teehaus-Theater. Es wurde im Stil der Teehäuser aus dem frühen 20. Jahrhundert in Hongkong gestaltet und beherbergt das charakteristische Tea House Theatre Experience - eine erzählte Aufführung kantonesischer Opernausschnitte, die sich perfekt für neue Zuschauer eignet.

Das Zentrum bietet nicht nur großartige Theatervorstellungen, sondern auch Filmvorführungen, Workshops, Symposien und das jährliche chinesische Opernfestival.

Kantonesische Oper: die Modernisierung einer alten Kunstszene

Die chinesische Oper ist eine jahrtausendealte Kunstform. Man geht davon aus, dass sie in der Tang-Dynastie unter Kaiser Ming Huang (712-755) entstand, der die erste Theatertruppe des Landes gründete: den Birnengarten.

Die genauen Ursprünge der kantonesischen Oper, die auch als "Guangdong-Drama" bekannt ist, sind umstritten, lassen sich aber bis in die Ming-Dynastie des 16. Jahrhunderts unter der Herrschaft von Kaiser Jiajing (1522-1566) zurückverfolgen. Es wird angenommen, dass sich die Kunstform in der Provinz Guangdong während der Song-Dynastie im 12.

Laut der City University of Hong Kong ist sie eine Mischung aus verschiedenen Opernstilen, wie den Yiyang- und Kun-Melodien der Ming-Dynastie, der Xiqin- und Han-Oper der frühen Qing-Dynastie, den regionalen Opern aus den Provinzen Jiangsu, Henan, Anhui, Hunan, Hebei und Guangxi sowie der lokalen Musik Guangdongs und seiner Tradition, Geschichten durch Gesang zu erzählen."

Einer der Hauptunterschiede zwischen der chinesischen und der kantonesischen Oper ist die Sprache: Die chinesische Oper wird in der Regel in Mandarin aufgeführt, während der andere Stil in Kantonesisch, der in Hongkong vorherrschenden Sprache, gespielt wird.

Im Jahr 2009 wurde die kantonesische Oper von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Doch ein prächtiges Opernhaus ist nicht alles, was der Stadtteil West Kowloon zu bieten hat. Auch Kunstliebhaber und Sammler können hier ihre Geschäfte abwickeln.

Entwicklung des Kunsthandels in West Kowloon

Der asiatisch-pazifische Raum ist eine führende Kraft im weltweiten Kunsthandel. Gute Verkehrsanbindungen, eine erstklassige Infrastruktur und ein Freihafen für Kunstwerke machen Hongkong zu einem strategischen "Muss" für jedes Kunstgeschäft.

Das weltweit tätige Auktionshaus Phillips, das seit 2015 hier ansässig ist, hat im Frühjahr dieses Jahres seinen neuen Hauptsitz in diesem Bezirk eingerichtet, um seine Präsenz in der Region auszubauen.

"Wir haben uns für West Kowloon entschieden, das ohne Frage eines der führenden Kulturviertel der Welt ist, mit dem M+ Museum buchstäblich nur zehn Meter entfernt und dem Hong Kong Palace Museum direkt vor unserer Haustür, weil es wunderbare Synergien zwischen der Museumsseite und der kommerziellen Seite schafft", erklärt Jonathan Crockett, Vorsitzender des Auktionshauses Phillips.

Das neue Asien-Hauptquartier verfügt über 52.000 m2 auf sechs Etagen, auf denen einige der besten zeitgenössischen Kunstwerke ausgestellt und gehandelt werden.

Phillips ist das erste Auktionshaus in Hongkong, das über eine permanente Ausstellungsfläche mit Verkaufsraum, Büros, Café und VIP-Lounge verfügt, die ganzjährig Veranstaltungen und Auktionen für Kunstsammler ermöglicht.

Dafür gibt es viele Beispiele. Auch eine alte Texilfabrik wurde zu einem neuen Kreativzentrum The Mills umgewandelt.

Hongkong, das die pulsierende asiatische Kunstszene begeistert, festigt seinen Ruf als globales Kunstzentrum, das zeitgenössische und traditionelle Kunst miteinander verbindet.