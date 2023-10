Putin in Peking: Gespräche mit Xi Jinping und Viktor Orbán

Von euronews

Der russische Präsident Wladimir Putin ist in Peking eingetroffen. Dort nimmt er an einer Wirtschaftstagung mit Schwerpunkt neue Seidenstraße teil.

WERBUNG

Der russische Präsident Wladimir Putin ist in Peking eingetroffen. Dort nimmt er an einer Wirtschaftstagung mit Schwerpunkt neue Seidenstraße teil. Am Rande der Veranstaltung führte Putin ein Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Gespräch mit Orban

Ungarn habe nie die Konfrontation mit Russland gesucht, versicherte Orbán. Das Gegenteil sei der Fall, Ungarn habe immer das Ziel verfolgt, das besmögliche Verhältnis auf- und auszubauen, betonte der ungarische Ministerpräsident.

Putin traf in Peking auch mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammen. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor, zu dessen Mitgliedern China jedoch nicht zählt. Das gilt auch für Kirgisistan, wo der russische Präsident kürzlich zu Gast war.

Xi Jinping besuchte Putin im März in Moskau. Der russische Präsident war zuletzt im Februar 2022 im Rahmen der Olympischen Winterspiele in China.