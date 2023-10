Saporischschja unter Beschuss: Mindestens zwei Tote

Von euronews

Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind den örtlichen Behörden zufolge zwei Menschen getötet worden. Eine der sechs abgefeuerten Raketen habe ein Wohnhaus getroffen und drei der fünf Stockwerke verwüstet, hieß es.

Rund 50 Kilometer von der Stadt entfernt liegt Europas größtes Atomkraftwerk. Dieses befindet sich seit März 2022 in russischen Händen.

Russland: Drohneneinsatz gegen ukrainisches Versteck

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen, die zeigen sollen, wie Drohnen eingesetzt werden, um in der Nähe von Saporischschja ein Versteck der ukrainischen Armee zu beschießen.

Cherson: Drei Verletzte

In Cherson an der Mündung des Flusses Dnepr griffen russische Einheiten unter anderem ein Firmengelände sowie Ziele nahe der Universität an, ließen die ukrainischen Behörden verlauten. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden.