Russlands Armee will die Stadt Awdijiwka einkesseln und dann einnehmen - doch dabei gibt es hohe Verluste, auch an Ausrüstung.

Schwere russische Verluste rund um Avdiivka werden Russlands Offensivkapazitäten wahrscheinlich langfristig beeinträchtigen.

Der Sprecher der ukrainischen Streitkräftegruppe Süd-Tawrijsk, Oberst Oleksandr Stupun, erklärte, dass die russischen Armee seit dem 10. Oktober in der Nähe von Awdijiwka und Marinka südwestlich der Stadt Donezk 5.000 Gefallene und Verwundete zu beklagen hat sowie 400 gepanzerte Fahrzeuge verloren habe. Die Informationen werden von der russischen Führung weder bestätigt noch kommentiert.

Der "Institute for the Study of War", kurz: ISW, sagt: Satellitenbilder haben bestätigt, dass das russische Militär zwischen dem 10. und 20. Oktober in der Nähe von Awdijiwka mindestens 109 Militärfahrzeuge, vor allem gepanzerte Kampffahrzeuge und Panzer, verloren hat.

Das russische Kommando wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die Verluste an Ausrüstung, insbesondere an gepanzerten Fahrzeugen, auszugleichen.

Mangelnde Ausrüstung ist schon länger ein Problem für Russlands Armee

Weit verbreitete russische Ausrüstungsverluste und -mängel im ersten Jahr des Krieges in der Ukraine schränkten Russlands Fähigkeit zur effektiven mechanisierten Manöverkriegsführung während der Offensive des russischen Militärs im Winter/Frühjahr 2023 stark ein und trugen zu weiteren Verlusten bei ungeordneten mechanisierten Angriffen in der Nähe von Vuhledar in der Region Donezk im Januar und Februar 2023 bei.

Die jüngsten russischen Verluste in der Gegend von Awdijiwka werden wahrscheinlich zu einem noch größeren Mangel an russischer Ausrüstung und zu Rückschlägen führen und die mechanisierte Operationsführung weiter beeinträchtigen.